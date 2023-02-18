أرملة كريستيان أتسو تبكي في أول ظهور بعد وفاته (فيديو)
وقف لاعبو نيوكاسل يونايتد وليفربول دقيقة صمت قبل انطلاق مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، عقب وفاة الغاني كريستيان أتسو لاعب نيوكاسل السابق، بعد العثور على جثته تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.
وجلست في المدرجات أرملته ماري-كلير روبيو إلى جوار طفليه وقد ظهرت في الكاميرات وهي تبكي، بينما يصفق كل من كان في الاستاد أثناء دقيقة الصمت عقب وفاة زوجها وانتشال جثته من تحت أنقاض الزلزال يوم السبت.
وأعلن التركي مراد أوزون محمد، وكيل أعمال اللاعب أتسو، أنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يقيم فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.
وكان أتسو (31 عاما) ضمن عداد المفقودين في هاتاي في السادس من الشهر الحالي بعدما تسبب زلزال بقوة 7.8 درجة في انهيار مبنى كان يسكن فيه.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نيوكاسل، نادي أتسو السابق، كرمه قبل مباراة ليفربول بالوقوف دقيقة حداد بوجود أرملته وطفليه في المدرجات، وارتداء الطفلين قميص نيوكاسل بينما بكت أرملته أثناء التصفيق لزوجها الراحل.
وجلست ماري-كلير روبيو في مدرجات استاد "سانت جيمس بارك" مع طفليها، حيث لعب الجناح الغاني في نيوكاسل بين عامي 2017 و2021، وخاض 121 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.
وقال المدير الفني إيدي هاو على رحيل أتسو: "لقد استيقظت على الأخبار وكنت محطما حقًا. لعب معه الكثير من اللاعبين، في غرفة الملابس.. أشرت إلى ذلك في محادثتي قبل المباراة مع اللاعبين".
وأرسل نيوكاسل تعازيه لأسرة اللاعب بقوله: "لاعب موهوب وشخص مميز، سيظل دائما في ذاكرة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير".
وخاض أتسو 65 مباراة مع منتخب غانا وساعده في بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015 عندما خسر الفريق أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح. وشارك آخر مرة مع غانا في 2019.
وانضم إلى تشيلسي قادما من بورتو في 2013، وقضى عدة فترات على سبيل الإعارة في عدة أندية بينها فيتيس أرنهيم وبورنموث.
ولقي أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وسوريا مصرعهم جراء الزلزال، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى أكثر مع تدمير حوالي 264 ألف مسكن في تركيا، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين في أسوأ كارثة حديثة في البلاد.