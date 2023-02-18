أرملة كريستيان أتسو تبكي في أول ظهور بعد وفاته (فيديو)

وأعلن التركي مراد أوزون محمد، وكيل أعمال اللاعب أتسو، أنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يقيم فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وكان أتسو (31 عاما) ضمن عداد المفقودين في هاتاي في السادس من الشهر الحالي بعدما تسبب زلزال بقوة 7.8 درجة في انهيار مبنى كان يسكن فيه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نيوكاسل، نادي أتسو السابق، كرمه قبل مباراة ليفربول بالوقوف دقيقة حداد بوجود أرملته وطفليه في المدرجات، وارتداء الطفلين قميص نيوكاسل بينما بكت أرملته أثناء التصفيق لزوجها الراحل.

وجلست ماري-كلير روبيو في مدرجات استاد "سانت جيمس بارك" مع طفليها، حيث لعب الجناح الغاني في نيوكاسل بين عامي 2017 و2021، وخاض 121 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.

وقال المدير الفني إيدي هاو على رحيل أتسو: "لقد استيقظت على الأخبار وكنت محطما حقًا. لعب معه الكثير من اللاعبين، في غرفة الملابس.. أشرت إلى ذلك في محادثتي قبل المباراة مع اللاعبين".