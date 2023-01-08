غوارديولا: كالفن فيليبس تعلم درسا للحفاظ على لياقته

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن لاعب الوسط كالفن فيليبس "تحسن مستواه" لكن يجب أن يكون في حالة مثالية طوال العام، بعد أن تعلم درسا ثمينا إثر استبعاده عقب عودته للفريق بوزن زائد بعد مشاركته في كأس العالم لكرة القدم.

وخاض فيليبس 40 دقيقة فقط مع إنجلترا كبديل في نهائيات قطر 2022 ولم يبدأ بعد أي مباراة مع سيتي منذ انتقاله من ليدز يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب إصابة في الكتف.

وانتقده غوارديولا علانية بسبب زيادة وزنه، بعدها استبعده من تشكيلة سيتي في الفوز على ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 22 ديسمبر كانون الأول الماضي.