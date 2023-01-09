غراهام بوتر يأسف لهزيمة تشيلسي "المؤلمة" أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

قال غراهام بوتر، مدرب تشيلسي، إن الهزيمة 4-صفر أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد، كانت "مؤلمة" وإنه يتفهم رد فعل الجماهير حيث تكبد الفريق اللندني الخسارة السادسة في تسع مباريات لتزيد المعاناة في فترة المدرب الإنجليزي القصيرة.

وتعرض تشيلسي لصيحات استهجان في الشوط الأول عندما دخل الفريق الاستراحة متأخرا 3-صفر قبل أن يخسر أمام سيتي للمرة الثالثة هذا الموسم.

وهذه المرة الأولى منذ 25 عاما التي يخرج فيها تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث، بينما خرج أيضا من كأس رابطة الأندية بعد خسارته أمام سيتي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال بوتر للصحفيين "اعتقدت أننا وصلنا للمركز الثاني في الترتيب بعد فريق جيد للغاية. من الواضح أننا لسنا في فترة رائعة. مانشستر سيتي قدم أداء جيدا حقا لإيقافنا.. لكن في الوقت ذاته لقد عانينا".