كاسيميرو يحصل على أول بطاقة حمراء رفقة مانشستر يونايتد (فيديو)

نال البرازيلي كاسيميرو بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، ليتلقى أول طرد في مسيرته مع فريقه الجديد.

وحصل كاسيميرو على البطاقة الحمراء المباشرة بعدما اشتبك بالأيدي مع لاعب كريستال بالاس وأمسكه من عنقه، إثر شجار بين اللاعبين في الدقيقة 71، وهو أول طرد مباشر في مسيرة لاعب الارتكاز البرازيلي رفقة الأندية.