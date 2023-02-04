كاسيميرو يحصل على أول بطاقة حمراء رفقة مانشستر يونايتد (فيديو)
نال البرازيلي كاسيميرو بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة فريقه مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، ليتلقى أول طرد في مسيرته مع فريقه الجديد.
وحصل كاسيميرو على البطاقة الحمراء المباشرة بعدما اشتبك بالأيدي مع لاعب كريستال بالاس وأمسكه من عنقه، إثر شجار بين اللاعبين في الدقيقة 71، وهو أول طرد مباشر في مسيرة لاعب الارتكاز البرازيلي رفقة الأندية.
وسبق لكاسيميرو أن طرد مرتين حين كان لاعبا في ريال مدريد، لكنهما لم يكونا طردا مباشرا بل بعد تلقيه الإنذار الثاني في نفس المباراة.
ولكونه تلقى طردا مباشرا فقد يغيب عن مانشستر يونايتد في 3 مباريات على الأقل بالدوري الإنجليزي الممتاز، حسب تقرير الحكم، ولخطورة الحركة التي قام بها الدولي البرازيلي.
وسبق أن تسبب كريستال بالاس في غياب كاسيميرو عن مباراة القمة التي جمعت مانشستر يونايتد وآرسنال، حيث تلقى بطاقة صفراء كانت الخامسة في الموسم وغاب إثرها لمباراة واحدة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
ورغم طرد كاسيميرو تمكن مانشستر يونايتد من الفوز 2-1 على كريستال بالاس، وصعد للمركز الثالث مؤقتا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل برونو فيرنانديز من ركلة جزاء (7) وماركوس راشفورد (63) هدفي اليونايتد، بينما أحرز جيفري شلوب هدف كريستال بالاس (76).
بهذا الفوز، رفع مانشستر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بالاس عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.