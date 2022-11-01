صحف رياضية: إنييستا يرى عودة ميسي صعبة.. ونابولي يخيف ليفربول
شكلت مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا وأبرزها ليفربول – نابولي وأولمبيك مارسيليا – توتنهام وبورتو – أتلتيكو مدريد و فيكتوريا بلزن – برشلونة، وتعيين حكمة للقاء ريال مدريد وسيلتيك، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
كما اهتمت الصحف بغياب بول بوغبا عن المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم وسخط ريال مدريد على التحكيم، وإمكانية معاقبة المدرب كارلو أنشيلوتي وتصريحات إنييستا حول إمكانية عودة ليونيل ميسي لبرشلونة وتصريحات فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري حول الحظوظ في نهائيات كأس العالم.
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على مباريات الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا وكتبت عن مباراة بورتو وأتلتيكو مدريد :" اللعب من أجل البقاء في المنافسات الأوروبية " وعن لقاء فيكتوريا بلزن وبرشلونة كتبت :" لقاء حزين ".
الصحيفة اهتمت بحوارها مع الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر، وكتبت :" فيليكس سانشيز: يمكننا المنافسة لكننا نعرف الفوارق ".
كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا، وكتبت : " تاريخي حكمة تقود لقاء لريال مدريد " .
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاءات فيكتوريا بلزن – برشلونة وبورتو – أتلتيكو مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت :" أطفال برشلونة في دوري أبطال أوروبا و" أتلتيكو مدريد يلعب من أجل المرور للدوري الأوروبي".
الصحيفة اهتمت بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المهدد بالإيقاف بسبب تصريحاته حول التحكيم، وكتبت :" أنشيلوتي قد يعاقب بالإيقاف 4 لقاءات ".
كما اهتمت باختيار جيرارد بيكيه ضمن القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم بقطر.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على اقتراح عدة لاعبين على برشلونة للتعاقد معهم، وكتبت :" تم عرضهم ".
الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، وكتبت :" الشباب يتولون المسؤولية ".
كما اهتمت الصحيفة بإمكانية معاقبة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بسبب تصريحاته حول التحكيم، وكتبت :" أنشيلوتي قد يعاقب بالإيقاف من 2 إلى 4 لقاءات ".
الصحيفة اهتمت بلقاء بورتو وأتلتيكو مدريد، وكتبت :" أوروبا معلقة بسلك ".
آس
ركزت الصحيفة على حوارها مع إنييستا النجم السابق لبرشلونة، وكتبت :" إنييستا: أرى صعوبة في عودة ليونيل ميسي".
الصحيفة اهتمت بلقاءات برشلونة - فيكتوريا بلزن وبورتو – أتلتيكو مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت :" وداعا بوعاء الخريف " و" من أجل اللعب يوم الخميس".
كما اهتمت الصحيفة بسخط ريال مدريد على تحكيم لقاء جيرونا، وكتبت :" ميليرو أطلق العنان لسخط ريال مدريد".
الصحافة البريطانية
ميرور سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك مارسيليا وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا ومواجهة التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم آرسنال السابق، وكتبت :" المدفعجي يطردك".
الصحيفة اهتمت بتصريحات يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال، وكتبت:" نحكم على ليفربول في نهاية الموسم".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على لقاء أولمبيك مارسيليا وتوتنهام الحاسم للتأهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت:" في المتناول".
الصحيفة اهتمت بتأكد غياب بول بوغبا عن المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم بقطر، وكتبت :" سيكون دون بول بوغبا".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على تجديد ميلان عقد مدربه بيولي، وكتبت :" يوقع حتى 2025، بيولي مستر ميلان".
الصحيفة اهتمت بلقاءات بايرن ميونخ – إنتر ميلان وليفربول – نابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت :" إنتر ميلان في ملعب بايرن ميونخ ويفكر في يوفنتوس" و"نابولي يخيف ليفربول كلوب".