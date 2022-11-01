صحف رياضية: إنييستا يرى عودة ميسي صعبة.. ونابولي يخيف ليفربول

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباريات الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا وكتبت عن مباراة بورتو وأتلتيكو مدريد :" اللعب من أجل البقاء في المنافسات الأوروبية " وعن لقاء فيكتوريا بلزن وبرشلونة كتبت :" لقاء حزين ".

الصحيفة اهتمت بحوارها مع الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر، وكتبت :" فيليكس سانشيز: يمكننا المنافسة لكننا نعرف الفوارق ".

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وسيلتك في دوري أبطال أوروبا، وكتبت : " تاريخي حكمة تقود لقاء لريال مدريد " .

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات فيكتوريا بلزن – برشلونة وبورتو – أتلتيكو مدريد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكتبت :" أطفال برشلونة في دوري أبطال أوروبا و" أتلتيكو مدريد يلعب من أجل المرور للدوري الأوروبي".

الصحيفة اهتمت بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المهدد بالإيقاف بسبب تصريحاته حول التحكيم، وكتبت :" أنشيلوتي قد يعاقب بالإيقاف 4 لقاءات ".

كما اهتمت باختيار جيرارد بيكيه ضمن القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم بقطر.