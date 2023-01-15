برونو فرنانديز محذرًا: لا تستخدموا اسمي لمهاجمة كريستيانو رونالدو

سارع الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى نشر تعليق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شعر أن تصريحاته بشأن نجاح الفريق هذا الموسم تم تفسيرها بشكل خاطئ على أنها هجوم على زميله السابق كريستيانو رونالدو.

ونُقل عن فرنانديز على نطاق واسع قوله لمحطة BT Sport بعد فوز "الشياطين الحمر" 2-1 على مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، يوم السبت: "اعتدنا أن نكون أفرادًا، والآن نحن فريق. يمكنك أن ترى الفريق المناسب الذي يعمل كوحدة واحدة".

واعتبر الكثيرون هذا بمثابة هجوم على رونالدو، الذي رحل عن يونايتد بطريقة مثيرة للجدل العام الماضي لينتقل للنصر السعودي الشهر الماضي، لكن لاعب خط الوسط نفى ذلك بشدة عبر تعليق على حسابه في "إنستغرام".

وقال في تعليقه عقب المباراة: "أعلم أنه من الصعب رؤية مانشستر يونايتد يؤدي أداءً جيدًا، (لكنني) ليس لدي أي شيء (أقوله) عنا في الأخبار باستثناء الأشياء الجيدة".