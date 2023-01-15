برونو فرنانديز محذرًا: لا تستخدموا اسمي لمهاجمة كريستيانو رونالدو
سارع الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى نشر تعليق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شعر أن تصريحاته بشأن نجاح الفريق هذا الموسم تم تفسيرها بشكل خاطئ على أنها هجوم على زميله السابق كريستيانو رونالدو.
ونُقل عن فرنانديز على نطاق واسع قوله لمحطة BT Sport بعد فوز "الشياطين الحمر" 2-1 على مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، يوم السبت: "اعتدنا أن نكون أفرادًا، والآن نحن فريق. يمكنك أن ترى الفريق المناسب الذي يعمل كوحدة واحدة".
واعتبر الكثيرون هذا بمثابة هجوم على رونالدو، الذي رحل عن يونايتد بطريقة مثيرة للجدل العام الماضي لينتقل للنصر السعودي الشهر الماضي، لكن لاعب خط الوسط نفى ذلك بشدة عبر تعليق على حسابه في "إنستغرام".
وقال في تعليقه عقب المباراة: "أعلم أنه من الصعب رؤية مانشستر يونايتد يؤدي أداءً جيدًا، (لكنني) ليس لدي أي شيء (أقوله) عنا في الأخبار باستثناء الأشياء الجيدة".
كانت هناك إشاعات عن خلاف بين رونالدو وفرنانديز في المنتخب البرتغالي خلال كأس العالم 2022 في قطر، عندما بدا أنهما يتبادلان تحية فاترة بعد فترة وجيزة من مقابلة رونالدو التلفزيونية مع بيرس مورغان التي أدت إلى رحيله عن أولد ترافورد.
وتابع فرنانديز: "لا تستخدموا اسمي لمحاولة مهاجمة كريستيانو، كان رونالدو جزءًا من فريقنا لمدة نصف موسم وكما قلت في العديد من المقابلات، الجميع منذ مباراة ليفربول مذهل ويتصرف كفريق ويمكنك رؤية النتائج الرائعة. فلنستمر!".
وتغلب مانشستر يونايتد على ليفربول في المباراة الثالثة هذا الموسم بعد بداية مروعة، وخسر منذ ذلك الحين مرتين فقط في 15 مباراة في طريقه لاحتلال المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبدأ في المنافسة على اللقب.
كان فوز يوم السبت على مانشستر سيتي في أفضل أداء للفريق حتى الآن، حيث بدا سيتي في طريقه للانتصار عندما منحه جاك غريليش التقدم عند مرور ساعة من اللعب، وبدا حامل اللقب مسيطرا على المباراة إلى أن أدرك فرنانديز التعادل في الدقيقة الـ78 ثم حسم ماركوس راشفورد الفوز بهدف مثير للجدل ليرفع رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم.
ويتأخر مانشستر يونايتد عن منافسه المحلي بنقطة واحدة فقط بعد الفوز، وست نقاط خلف آرسنال قبل ديربي شمال لندن بين توتنهام هوتسبير وآرسنال اليوم.