دوري أبطال أوروبا: فرص تأهل توتنهام ومارسيليا وصراع صدارة المجموعات



تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة بطولة دوري أبطال أوروبا التي وصلت للمحطة الأخيرة في مرحلة المجموعات.

يسدل الستار اليوم الثلاثاء على منافسات المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي فرص التأهل عن المجموعة الرابعة الشائكة التي لم تحسم بعد بجانب صراع الصدارة في باقي المجموعات..

الثأر يشعل مواجهة ليفربول ونابولي

تشهد المجموعة الأولى صراعاً مثيراً في الجولة الأخيرة في مواجهة ليفربول الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي على ملعب (آنفيلد) في الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

يحتل نابولي الصدارة برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بعدما حقق 5 انتصارات بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وضمن الفريقان التأهل رسمياً لدور الستة عشر.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز بنتيجة 3-0 أو بفارق 4 أهداف لتعويض هزيمته في ملعب نابولي بنتيجة 4-1.

ورغم غياب بعض أسلحة ليفربول خاصة لويس دياز وديوغو جوتا ونابي كيتا إلا أن المدرب يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يطمع في تحقيق الفوز على حساب نابولي والثأر من الخسارة في إيطاليا.

بروج وبورتو.. صراع مثير

تشهد المجموعة الثانية صراعاً مثيراً بين كلوب بروج البلجيكي وبورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة على الصدارة بعدما حسم الفريقان أيضاً التأهل.

يحتل كلوب بروج الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن بورتو صاحب المركز الثاني.

ويستضيف بورتو منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية بينما يخرج كلوب بروج لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في نفس التوقيت.

ويحتاج بروج للفوز لتأمين الصدارة بينما يعني التعادل مع فوز بورتو صدارة الفريق البرتغالي للمجموعة.

وتشتعل الحسابات في ظل تنافس أتلتيكو مدريد صاحب الخمس نقاط في المركز الثالث مع باير ليفركوزن الذي حصد 4 نقاط بالمركز الأخير على المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وأكد نادر السيد، حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي الأسبق، لـ "إرم نيوز" أن مهمة فريقه الأسبق ليست سهلة أمام باير ليفركوزن خاصة أن الفريق الألماني يطمع في حصد الفوز انتظاراً لهدية من بورتو.

وأشار إلى أن هذه المجموعة من المجموعات التي شهدت مفاجآت حقيقية خاصة أن أتلتيكو مدريد كان أقوى المرشحين للتأهل.

بايرن ميونخ في نزهة أمام إنتر

يخوض بايرن ميونخ الألماني نزهة في الجولة الأخيرة أمام ضيفه إنتر الإيطالي في الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ويلعب في نفس التوقيت فريق برشلونة الإسباني خارج دياره أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

وحسم بايرن ميونخ الصدارة برصيد 15 نقطة بينما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 10 نقاط وضمن الفريقان التأهل.

وحسم برشلونة المركز الثالث برصيد 4 نقاط ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي ويبقى فيكتوريا بلزن بلا رصيد.

مجموعة الحسابات المعقدة

تتصدر الحسابات المعقدة المشهد في المجموعة الرابعة التي يعتلي صدارتها توتنهام الإنجليزي برصيد 8 نقاط.

ويحتل سبورتنغ لشبونة البرتغالي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن توتنهام وبفارق الأهداف عن إينتراخت فرانكفورت الألماني صاحب المركز الثالث.

ويقبع فريق مارسيليا الفرنسي في المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.

ويخرج توتنهام لمواجهة محفوفة بالمخاطر ضد مارسيليا بينما يستضيف سبورتنغ لشبونة منافسه فرانكفورت في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتبقى كافة الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة ففي حالة فوز توتنهام يصل إلى 11 نقطة ويصعد بغض النظر عن نتيجة لقاء لشبونة وفرانكفورت كما أنه يضمن الصدارة.

ويعني تعادل توتنهام وصوله إلى 9 نقاط وفي هذه الحالة يصعد الفريق الإنجليزي في الوصافة حال فوز فرانكفورت أو لشبونة بينما يضمن الصدارة حال تعادل الفريقين الأخيرين.

ويصعد مارسيليا بشرط تحقيق الفوز على توتنهام والوصول إلى 9 نقاط وفي هذه الحالة يتأهل وصيفاً مع لشبونة أو فرانكفورت حال الفوز.

ويصعد مارسيليا بالوصول إلى 9 نقاط حال الفوز ولكن حال تعادل لشبونة مع فرانكفورت يتساوى الفريقان مع توتنهام برصيد 8 نقاط.

ويتأهل في هذه الحالة فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي لتفوقه في المواجهات المباشرة ضد توتنهام وفرانكفورت.