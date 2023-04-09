الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة قوية ستجمع بين ليفربول ونظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد".

ويسعى آرسنال إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة مع فوز مانشستر سيتي أمس أمام ساوثهامبتون بنتيجة 4-1.

وذلك في حين أن ليفربول يأمل استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا، كان آخرها الهزيمة أمام مانشستر سيتي 4-1 ثم التعادل سلبيًا مع تشيلسي.