مانشستر يونايتد يرفض عروضًا تركية من أجل ضم غرينوود

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد رفض عدة عروض من أندية تركية ترغب في ضم ماسون غرينوود، لاعب الفريق، الغائب منذ فترة طويلة عن الملاعب بسبب قضيته الشهيرة مع صديقته.

غرينوود تم اعتقاله في يناير 2022 بتهمة الاعتداء على فتاة، ليتم الإفراج عنه بكفالة، قبل قيام شرطة مانشستر بإغلاق ملف القضية بالكامل خلال شهر فبراير الماضي.

وبعد هذه الخطوة ظَهر العديد من التساؤلات بشأن عودة غرينوود لصفوف الفريق، خاصة بعد مكالمة المدرب إريك تين هاغ له للتعبير عن سعادته بحكم البراءة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، اليوم الإثنين، فقد "رفض نادي مانشستر يونايتد عروضًا من أندية تركية تسعى لضم غرينوود، إذ إن النادي ما زال يجري تحقيقات داخلية مع اللاعب".