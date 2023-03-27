مانشستر يونايتد يرفض عروضًا تركية من أجل ضم غرينوود
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد رفض عدة عروض من أندية تركية ترغب في ضم ماسون غرينوود، لاعب الفريق، الغائب منذ فترة طويلة عن الملاعب بسبب قضيته الشهيرة مع صديقته.
غرينوود تم اعتقاله في يناير 2022 بتهمة الاعتداء على فتاة، ليتم الإفراج عنه بكفالة، قبل قيام شرطة مانشستر بإغلاق ملف القضية بالكامل خلال شهر فبراير الماضي.
وبعد هذه الخطوة ظَهر العديد من التساؤلات بشأن عودة غرينوود لصفوف الفريق، خاصة بعد مكالمة المدرب إريك تين هاغ له للتعبير عن سعادته بحكم البراءة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، اليوم الإثنين، فقد "رفض نادي مانشستر يونايتد عروضًا من أندية تركية تسعى لضم غرينوود، إذ إن النادي ما زال يجري تحقيقات داخلية مع اللاعب".
وقال أحد المصادر للصحيفة: "غرينوود مستعد للقيام بالمستحيل للعب لمانشستر يونايتد مجددًا".
وكانت صحيفة "ديلي ستار"، قد أشارت سابقا إلى أن اللاعب تم شطبه بشكل كامل من سجلات مانشستر يونايتد لموسم 2022/2023 لحين انتهاء التحقيق الداخلي الذي يقوم به النادي.
وهذا ما يعني أن اللاعب لن يظهر بقميص الفريق هذا الموسم، لأن التحقيق لن يكتمل في أي وقت قريب، إذ قد يدرس غرينوود موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن أولد ترافورد.
ويقوم مانشستر في الوقت الحالي بدراسة موقف اللاعب المرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025، سواء بدعوته للتدريب مرة أخرى، أو إنهاء عقده أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وظهر غرينوود للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد عام 2019، بعدما تم تصعيده للفريق الأول، ونجح في الظهور بشكل لافت للنظر وأصبح أحد العناصر الأساسية للفريق.
وشارك غرينوود مع مانشستر يونايتد في 129 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 35 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.