ليفربول يدعو لإنهاء "الهتافات المسيئة" بشأن كارثة هيلزبره
دعا ليفربول إلى إنهاء "الهتافات المسيئة" بشأن كارثة استاد هيلزبره بعد سماعها خلال التعادل دون أهداف مع مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء.
ولقي 97 مشجعًا لليفربول حتفهم في ملعب هيلزبره خلال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 1989.
وتوفي أحد الضحايا في يوليو 2021 بعد معاناته من تلف دماغي شديد.
وكتب ليفربول في حسابه على موقع تويتر: "نعلم تأثير هذه الهتافات الحقيرة على من عانوا من كوارث كرة القدم. يجب إيقاف هذه الهتافات من أجلهم".
وتوجه تشيلسي باعتذار، وقال: "الكراهية ليس لها مكان في كرة القدم".
ونددت رابطة الدوري الإنجليزي "بالهتافات المأساوية" خلال المباراة.
وأضاف: "سنواصل التعامل مع هذه المشكلة غير المقبولة، وسنتعامل معها كأولوية".
تصريحات كلوب
من جانبه، قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن التعادل مع مضيفه تشيلسي "خطوة صغيرة نحو الطريق الصحيح" بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي ومنحه الأمل قبل مباراة آرسنال المتصدر، الأحد المقبل.
وأبلغ كلوب الصحفيين بعد نجاة فريقه من ضغط مبكر من تشيلسي: "كل نجاح يبدأ بأن يكون من الصعب الفوز علينا، ويجب أن نستعيد هذا الأمر مرة أخرى".
وأشار قبل استضافة آرسنال الأسبوع المقبل: "لو كان من الصعب على آرسنال الفوز علينا، فيمكننا الفوز بهذه المباراة. لو لم يحدث سيدهسنا (الغانرز)".
وأدخل كلوب، 6 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خسرت أمام سيتي، يوم السبت، من بينها ثلاثة مدافعين وهو ما وصفه بأنه كان "تحديًا صعبًا" للاعبين.
وكالَ المدربُ الألماني المديحَ لفريقه على حل مشاكله بعد فقدان الكرة بشكل متكرر لصالح تشيلسي في بداية المباراة.
وتابع: "لم تكن مباراة ممتعة. لكنها خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".
ويحتل ليفربول المركز الثامن متأخرًا بسبع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد خوضه مباراة أقل من منافسه.