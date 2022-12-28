غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي من "شراسة" ليدز يونايتد

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يكن يفضل مواجهة ليدز يونايتد في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يتوقع اختبارًا في غاية الصعوبة أمام "أكثر المنافسين شراسة" في البطولة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

ويتأخر سيتي، الذي خسر أمام برنتفورد في آخر مباراة له بالدوري قبل التوقف بسبب كأس العالم، بثماني نقاط عن آرسنال المتصدر.

وتخطى نيوكاسل يونايتد فريق المدرب غوارديولا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سيتي لكنه لعب مباراتين أكثر.

وقال غوارديولا إن لاعبيه يجب أن يكونوا في كامل التركيز أمام ليدز.