غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي من "شراسة" ليدز يونايتد
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يكن يفضل مواجهة ليدز يونايتد في أول مباراة بعد استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ يتوقع اختبارًا في غاية الصعوبة أمام "أكثر المنافسين شراسة" في البطولة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.
ويتأخر سيتي، الذي خسر أمام برنتفورد في آخر مباراة له بالدوري قبل التوقف بسبب كأس العالم، بثماني نقاط عن آرسنال المتصدر.
وتخطى نيوكاسل يونايتد فريق المدرب غوارديولا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سيتي لكنه لعب مباراتين أكثر.
وقال غوارديولا إن لاعبيه يجب أن يكونوا في كامل التركيز أمام ليدز.
وأضاف "ستكون واحدة من أصعب المباريات. كنت أفضل منافسًا آخر في أول مباراة بعد استئناف الدوري. إنه الفريق الأكثر شراسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتابع "لاعبو ليدز لا يمنحون المنافسين أي فرصة، علينا أن نكون في كامل الجاهزية والتركيز خاصة بعد الهزيمة أمام برنتفورد".
ويمكن لسيتي تقليص الفارق مع آرسنال لخمس نقاط في حال فوزه اليوم وأبدى غوارديولا عزمه على ملاحقة المتصدر.
وأردف "علينا أن نتحلى بالحذر الشديد. لو زاد الفارق مع آرسنال سيكون من الصعب اللحاق بهم بعد ذلك".