أكانجي يتوقع تسجيل هالاند 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي

ويحمل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، حاليًا الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من 38 مباراة، بعد أن سجل 32 هدفًا في موسم 2017/2018.

ويتوقع أكانجي أن يتجاوز هالاند هذا الرقم إذا ظل لائقا، وقال أكانجي عندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يسجل هالاند 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: "إذا ظل بصحة جيدة، فأعتقد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنعه، نعم".

ولم يغب المهاجم النرويجي عن أي مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، كما هز الشباك في خمس مناسبات في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.