أكانجي يتوقع تسجيل هالاند 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي
يعتقد المدافع السويسري مانويل أكانجي أن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند زميله مانشستر سيتي قادر على تسجيل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إذا تجنب أي إصابات.
وحقق هالاند بداية مذهلة في ملعب الاتحاد، حيث سجل 14 هدفًا في 8 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي منذ وصوله في الصيف ليترك نفسه على بعد 7 أهداف من أقرب منافسيه، هاري كين، في سباق جائزة الهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحمل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، حاليًا الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من 38 مباراة، بعد أن سجل 32 هدفًا في موسم 2017/2018.
ويتوقع أكانجي أن يتجاوز هالاند هذا الرقم إذا ظل لائقا، وقال أكانجي عندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يسجل هالاند 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: "إذا ظل بصحة جيدة، فأعتقد أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنعه، نعم".
ولم يغب المهاجم النرويجي عن أي مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، كما هز الشباك في خمس مناسبات في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، بعد أن لعب إلى جانب هالاند في بروسيا دورتموند، يدرك أكانجي مشاكل اللياقة التي أصابت هالاند البالغ من العمر 22 عامًا في الماضي.
وكان هالاند منزعجًا من عدد من المشاكل العضلية في موسمه الأخير في الدوري الألماني ما جعله يشارك في 24 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الألماني.
ومع ذلك، تمكن من تسجيل 22 هدفًا في هذه المباريات، ليثبت نفسه كواحد من أكثر الهدافين فتكًا في أوروبا.
وحتى الآن، ظل هالاند خاليًا من الإصابات في إنجلترا، وليس من المقرر أن يشارك في كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام بعد فشل النرويج في التأهل للمونديال.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن هذا قد يفيد هالاند في النصف الثاني من الموسم، ويجعله مستعدًا لتحطيم عدد من الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هالاند 3 أهداف "هاتريك"، يوم الأحد الماضي، على مانشستر يونايتد في فوز مانشستر سيتي 6/3 على ملعب الاتحاد، ويستعد السيتي لمواجهة ساوثهامبتون في وقت لاحق اليوم السبت.