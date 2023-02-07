تقرير: مانشستر يونايتد يجهز عرضا قويا لضم أوسيمين نجم نابولي

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يجهز له عرضا قويا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، اليوم الثلاثاء، فإن "مانشستر يونايتد مستعد لدفع 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين في الصيف".

بينما أشارت إذاعة "توك سبورت" البريطانية، إلى أن يونايتد فقد الأمل في التعاقد مع هاري كين، هداف فريق توتنهام وقائد منتخب إنجلترا، حيث يتمسك اللاعب بالنادي اللندني ويصر على إحراز البطولات معهم.

وأوضحت أن مسؤولي يونايتد وجهوا أنظارهم إلى أوسيمين، الذي من المتوقع أن يتركه فريق نابولي يرحل الصيف المقبل، لكن بمبلغ ضخم، وهو الأمر الذي لن يشكل عائقا بالنسبة لفريق يونايتد.