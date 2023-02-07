تقرير: مانشستر يونايتد يجهز عرضا قويا لضم أوسيمين نجم نابولي
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يجهز له عرضا قويا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، اليوم الثلاثاء، فإن "مانشستر يونايتد مستعد لدفع 120 مليون يورو، من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين في الصيف".
بينما أشارت إذاعة "توك سبورت" البريطانية، إلى أن يونايتد فقد الأمل في التعاقد مع هاري كين، هداف فريق توتنهام وقائد منتخب إنجلترا، حيث يتمسك اللاعب بالنادي اللندني ويصر على إحراز البطولات معهم.
وأوضحت أن مسؤولي يونايتد وجهوا أنظارهم إلى أوسيمين، الذي من المتوقع أن يتركه فريق نابولي يرحل الصيف المقبل، لكن بمبلغ ضخم، وهو الأمر الذي لن يشكل عائقا بالنسبة لفريق يونايتد.
ويستهدف إريك تين هاغ، مدرب يونايتد، في ضم مهاجم قوي ليحل محل أنتوني مارسيال القريب من الرحيل، ويرى بأن أوسيمين هو الخيار الأنسب لقيادة هجوم "الشياطين الحمر" مستقبلا.
وبرز نجم أوسيمين منذ أن كان في ليل الفرنسي، وتعاقد معه نابولي في صيف 2020 بمبلغ 75 مليون يورو، ويحتل حاليا صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا في 17 مباراة لعبها، بفارق 4 أهداف عن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.
أهداف النيجيري قادت نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي حاليا برصيد 56 نقطة بفارق 13 نقطة عن الوصيف إنتر ميلان.
ويحلم أوسيمين في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ الحصول على اللقب في موسم 1989-1990.