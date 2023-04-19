ذا أتلتيك: مانشستر سيتي يجهز عقدًا جديدًا لهالاند

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي يستعد لتقديم عقد جديد للنرويجي إرلينغ هالاند، لاعب الفريق، بعد إلغاء شرط الجزاء الموجود حاليًّا في عقده، البالغ 150 مليون جنيه إسترليني.

وكان هالاند انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند في الصيف الماضي، وسرعان ما تألق مع الفريق في مختلف المسابقات وحطم عدة أرقام قياسية.

ووضح التقرير، أن عقد السيتي مع هالاند احتوى على بند يسمح له بالمغادرة مقابل 150 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024 - في نهاية موسمه الثاني - إذا استوفى النادي الشروط وأراد الانتقال.