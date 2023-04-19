ذا أتلتيك: مانشستر سيتي يجهز عقدًا جديدًا لهالاند
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي يستعد لتقديم عقد جديد للنرويجي إرلينغ هالاند، لاعب الفريق، بعد إلغاء شرط الجزاء الموجود حاليًّا في عقده، البالغ 150 مليون جنيه إسترليني.
وكان هالاند انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من بروسيا دورتموند في الصيف الماضي، وسرعان ما تألق مع الفريق في مختلف المسابقات وحطم عدة أرقام قياسية.
ووضح التقرير، أن عقد السيتي مع هالاند احتوى على بند يسمح له بالمغادرة مقابل 150 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2024 - في نهاية موسمه الثاني - إذا استوفى النادي الشروط وأراد الانتقال.
وأشارت إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند كانت مرتبطة بتجديد عقد بيب غوارديولا، مدرب الفريق، وهو ما حدث بالفعل في نوفمبر الماضي حيث وقع عقدًا جديدًا حتى يونيو 2025.
وأكدت الصحيفة أن "مانشستر سيتي أصبح حريصًا على تمديد وقت اللاعب في النادي ليعكس موسمه الأول الممتاز في كرة القدم الإنجليزية، كما إن هناك اعتقادًا بأن المهاجم النرويجي منفتح على محادثات جديدة للبقاء في صفوف السيتي".
وكانت تقارير سابقة، قالت إن العقد الحالي لهالاند ينتهي في 2027، لكن مانشستر سيتي يريد تمديده لموسم آخر، مع زيادة راتب المهاجم النرويجي من 375 إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيا.
وارتبط اسم هالاند بكبار أندية أوروبا، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي وحتى بعد إتمام الصفقة، وعلى رأسها ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.
ومنذ انتقاله إلى سيتي، أرعب هالاند الدفاعات المحلية والقارية، محطماً في طريقه الأرقام القياسية؛ حيث سجل 47 هدفاً، منها 32 في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي، في 40 مباراة بمختلف المسابقات.
هالاند يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط من أجل تجاوز رقم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي سجل 32 هدفا في موسم 2017-2018، ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم واحد من 38 مباراة.
كما يتعين على هالاند تسجيل 3 أهداف، والوصول إلى الهدف رقم 35، ليحطم رقم الإنجليزيين أندي كول وآلان شيرر، اللذين سجلا 34 هدفا في موسم واحد، ولكن من 42 مباراة.