هل طلب الخروج بعد الهدف السادس؟.. غاري نيفيل يهاجم برونو فرنانديز بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول (فيديو)

شنَّ غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، هجوما كبيرا على اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة أمام ليفربول، مساء الأحد، بسباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بسباعية نظيفة على مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد رود، كأكبر نتيجة في تاريخ الفريقين.

وكان الانتقاد الأبرز الذي وجهه نيفيل إلى برونو فرنانديز، لاعب الفريق، حيث زعم في تحليله للقاء عبر شبكة "سكاي سبورتس"، أن النجم البرتغالي ظهر وهو يطلب استبداله بعد التأخر في النتيجة (6-0).

وقال نيفيل: "يجب أن أقول يا لها من فوضى، بعض تصرفات فرنانديز في الشوط الثاني كانت وصمة عار، إنه يرفع يديه متسائلا لماذا لم يتم استبدالي؟".