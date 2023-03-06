هل طلب الخروج بعد الهدف السادس؟.. غاري نيفيل يهاجم برونو فرنانديز بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول (فيديو)
شنَّ غاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق، هجوما كبيرا على اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة أمام ليفربول، مساء الأحد، بسباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز ليفربول بسباعية نظيفة على مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد رود، كأكبر نتيجة في تاريخ الفريقين.
وكان الانتقاد الأبرز الذي وجهه نيفيل إلى برونو فرنانديز، لاعب الفريق، حيث زعم في تحليله للقاء عبر شبكة "سكاي سبورتس"، أن النجم البرتغالي ظهر وهو يطلب استبداله بعد التأخر في النتيجة (6-0).
وقال نيفيل: "يجب أن أقول يا لها من فوضى، بعض تصرفات فرنانديز في الشوط الثاني كانت وصمة عار، إنه يرفع يديه متسائلا لماذا لم يتم استبدالي؟".
ولكن اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التقاطها من المدرجات عن طريق الجماهير أظهرت استياء النجم البرتغالي فقط خلال التغيير الذي أجراه مدربه تين هاغ، حيث حل أنطوني إيلانغا مكان ماركوس راشفورد في الدقائق الأخيرة.
فيما دافع متابعون عن برونو فرنانديز قائلين، إنه فقط كان مستاء من التبديل الذي أجراه مدربه ولم يطلب التغيير كما زعم نيفيل.
ومع ذلك، واصل نيفيل هجومه على النجم البرتغالي، قائلا: "لاعبو مانشستر يونايتد سقطوا كأشلاء، فقدوا كل شيء، وكانوا يخفضون رؤوسهم طوال المباراة، شكلهم كان سيئًا، وانضباطهم كان مروّعًا".
وتابع: "بعض تصرفات برنو فرنانديز ومستواه في الشوط الثاني كان وصمة عار، كان أكثر من يمثل العار الذي قدمه مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، خاصة في كرة اشتباكه مع كوناتي، مدافع الريدز، حيث ادعى أنه ضربه على وجهه وهذا لم يحدث، لقد سئمت منه وهو يلقي باللوم على زملائه في الفريق، لقد سئمت منه لعدم الركض للخلف، أعتقد أن إريك تين هاغ سيتعامل معهم بقوة كبيرة جدًا في غضون الأيام المقبلة".
واختتم غاري نيفيل: "كان الأداء جيدًا في الشوط الأول، لكن برونو لخّص ما قدمه يونايتد، إنه ليس الأداء المعتاد منه ومن الفريق بشكل عام".