يورغن كلوب: داروين نونيز يحتاج وقتًا للاستقرار

طالب يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجماهير بالتحلي بالصبر مع المهاجم داروين نونيز، الذي يواجه صعوبة في هز الشباك قائلًا إن "مستوى الفريق المتواضع لم يساعد اللاعب البالغ عمره 23 عامًا في تسجيل الأهداف".

وأحرز نونيز 15 هدفًا في 42 مباراة منذ انتقاله إلى الفريق العام الماضي مقابل 75 مليون يورو (82.56 مليون دولار) وسجل هدفًا وحيدًا في آخر 11 مباراة لعبها.