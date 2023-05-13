مشجع يقتحم الملعب ويتهجم على مدرب نيوكاسل (فيديو)

كشفت لقطات مصورة تم تداولها، عن اقتحام أحد المشجعين للملعب ومحاولته الاشتباك مع إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، خلال مباراة الفريق مع نظيره ليدز يونايتد، التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت اللقطة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، حيث نزل مشجع إلى أرض الملعب ووجّه بعض الكلمات إلى المدرب إيدي هاو، ثمّ قام بدفعه، ليتدخل رجال الأمن بشكل عاجل ويسيطروا على المشجع ويبعدونه إلى خارج الملعب.