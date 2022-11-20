لديها جدول أعمال صاخب.. نجم أستون فيلا ينفصل عن صديقته أليشا ليمان
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن البرازيلي دوغلاس لويز، لاعب وسط فريق أستون فيلا الإنجليزي، انفصل عن صديقته السويسرية أليشا ليمان، لاعبة الفريق النسائي، بسبب خلاف حدث بينهما بشأن جدول أعمالها الصاخب خارج الملاعب.
وارتبط لاعب وسط أستون فيلا، البالغ من العمر 24 عاما، بالحسناء السويسرية البالغة 23 عاما، قبل عام بعد لقائهما إثر التحاقها بفريق سيدات أستون فيلا، لكن الخلافات بشأن جدول أعمالها الصاخب خارج الملعب أدى لأزمات بين الطرفين والانفصال.
ووفقا لمصدر مقرب من الطرفين، فالعلاقة بينهما كانت جيدة، وكان دوغلاس مغرما بأليشا وكانا محبوبين جدا، لكن لاعبة كرة القدم السويسرية الحسناء أصبحت أكثر شهرة وحصلت على أعمال بعيدا عن الملعب، وهو ما أدى لتصدعات في علاقة الطرفين.
وبحسب المصدر، طلب دوغلاس لويز من أليشا ليمان وضع جدول محدد لأعمالها، لكنها رفضت وهو ما أغضب اللاعب البرازيلي ودفعهما للانفصال.
وفي بداية السنة ونتيجة لشهرتها تخلت أليشا ليمان عن شقتها المستأجرة للانتقال لمنزلها المكون من 5 غرف والبالغ قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني في ساتون كولدفيلد ببرمنغهام.
يذكر أن لويز ليس حاضرا في قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم بعد استبعاده من قائمة تيتي لمونديال قطر 2022.
انضم لاعب خط الوسط البرازيلي، إلى فريق أستون فيلا في صيف 2019، وظهر بشكل مميز مع الفريق على مدار أكثر من موسمين في اللعب بقميص النادي.
بالإضافة إلى أن أليشا ليمان، هي إحدى أشهر لاعبات أستون فيلا، وأحرزت العديد من الجوائز والألقاب لفريق السيدات، أما على الصعيد الدولي فازت ليمان بأول مباراتها الدولية مع منتخب سويسرا في أكتوبر 2017، وسجلت هدفها الدولي الأول، ضد فنلندا في كأس قبرص للسيدات 2018، لكن لم تكن ليمان متاحة للمنتخب السويسري في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات 2022، لأنها شعرت أنها لم تكن مستعدة ذهنيًا للمشاركة في البطولة.