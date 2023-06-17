رياض محرز يتحدث عن مستقبله بعد تلقيه عروضا من الدوري السعودي (فيديو)
رد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير التي تربطه بالرحيل والانتقال للدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأشارت تقارير صحفية إلى تلقّي محرز عرضًا من الأهلي السعودي، كما تلقى عرضا آخر من نادي الاتحاد، لكنه أكد تركيزه على مستقبله مع سيتي.
وقال محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة أوغندا غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024: "يتبقى عامان على نهاية عقدي مع مانشستر سيتي، حتى الآن لا يوجد شيء، وسأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين.
وأضاف: "حاليا، سأركز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني، بعدها سأحصل على إجازة، وسنرى ما سيحدث مستقبلا".
وبالإضافة إلى عرض الأهلي السعودي يتردد أن جناح ليستر سيتي السابق تلقى عرضين من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وعن تتويجه بدوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني جزائري يفوز باللقب القاري بعد رابح ماجر عام 1987، قال محرز: "انتظرنا التتويج بهذا اللقب فترة طويلة، ودّعنا البطولة قبل ذلك من قبل النهائي والنهائي، لكن هذا الموسم الحمد لله تمكنا من التتويج بها".
وعن مواجهة أوغندا في مدينة دوالا بالكاميرون، أشار: "تأهلنا للنهائيات بالفعل وسنجرب في مواجهة الغد عدة أشياء قبل بطولة العام المقبل في ساحل العاج، هذه المباراة ستكون فرصة جيدة للوافدين الجدد مثل حسام عوار لاكتشاف أجواء اللعب في أفريقيا.
"عوار لاعب جيد شارك في العديد من المباريات بالدوري الفرنسي ومسابقات أوروبا، ومن المؤكد أنه سيمثل إضافة للمنتخب الوطني".
وتأهلت الجزائر بطلة نسخة 2019 إلى نهائيات العام المقبل بعدما تصدرت المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، فيما تحتل تنزانيا وأوغندا المركز الثاني بأربع نقاط لكل منهما، بينما تتذيّل النيجر ترتيب المجموعة بنقطتين قبل جولتين على النهاية.
وتستضيف الجزائر المنتخب التونسي يوم الثلاثاء المقبل وديا.