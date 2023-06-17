رياض محرز يتحدث عن مستقبله بعد تلقيه عروضا من الدوري السعودي (فيديو)

رد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على التقارير التي تربطه بالرحيل والانتقال للدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إلى تلقّي محرز عرضًا من الأهلي السعودي، كما تلقى عرضا آخر من نادي الاتحاد، لكنه أكد تركيزه على مستقبله مع سيتي.

وقال محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة أوغندا غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024: "يتبقى عامان على نهاية عقدي مع مانشستر سيتي، حتى الآن لا يوجد شيء، وسأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين.

وأضاف: "حاليا، سأركز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني، بعدها سأحصل على إجازة، وسنرى ما سيحدث مستقبلا".