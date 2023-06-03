من هو شبيه بيب غوارديولا الذي احتفل بالتزحلق في غرفة الملابس؟ (فيديو)
خطف احتفال لاعبي مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الأضواء، داخل غرفة خلع الملابس بعد الفوز على مانشستر يونايتد، اليوم السبت، خاصة أحد الأشخاص الذي بدا إلى حد كبير يشبه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي.
وأصبح مانشستر سيتي على بعد فوز واحد من استكمال ثلاثية تاريخية، بعدما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بالتفوق 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي، اليوم السبت.
وبعد انتهاء المباراة ومراسم التتويج، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال البعض إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، احتفل بشكل هيستيري داخل غرفة خلع الملابس، وأخذ يتزحلق أكثر من مرة وسط صيحات وفرحة اللاعبين.
وانهالت آلاف التعليقات على الفيديو، وأكد البعض أنه غوارديولا، بسبب التشابه الكبير مع المدرب الإسباني.
ولكن بعد النظر جيدا للشخص المتواجد في الفيديو، نجده براندون أشتون، مسؤول غرف الملابس في مان سيتي، وليس غوارديولا.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الخلط، فقد حدث من قبل خلال احتفال السيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2022.
وكتب إلكاي غوندوغان اسمه في كتب الأرقام القياسية، بعدما أحرز أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مرور 12 ثانية من البداية في قمة مانشستر على إستاد ويمبلي.
وأدرك برونو فيرنانديز التعادل ليونايتد من ركلة جزاء، بعد لمسة يد من جاك غريليش في الدقيقة 33، وأنعش آمال فريقه في حرمان جاره من فرصة حصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.
لكن بعد الاستراحة بست دقائق، أعاد غوندوغان التقدم لسيتي بعدما قابل ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين وسدد كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في شباك الحارس دي خيا، الذي يتحمل جزءا من مسؤولية الهدف.
وحصد سيتي، بقيادة المدرب بيب غوارديولا، لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.
ويحلم سيتي باستكمال الثلاثية، ومعادلة إنجاز مانشستر يونايتد في موسم 1998-1999، عن طريق حصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة، عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي، يوم السبت المقبل.