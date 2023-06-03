من هو شبيه بيب غوارديولا الذي احتفل بالتزحلق في غرفة الملابس؟ (فيديو)

خطف احتفال لاعبي مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الأضواء، داخل غرفة خلع الملابس بعد الفوز على مانشستر يونايتد، اليوم السبت، خاصة أحد الأشخاص الذي بدا إلى حد كبير يشبه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد فوز واحد من استكمال ثلاثية تاريخية، بعدما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بالتفوق 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي، اليوم السبت.

وبعد انتهاء المباراة ومراسم التتويج، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال البعض إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، احتفل بشكل هيستيري داخل غرفة خلع الملابس، وأخذ يتزحلق أكثر من مرة وسط صيحات وفرحة اللاعبين.