إنزو فرنانديز ينضم رسميا إلى تشيلسي في صفقة قياسية
أعلن بنفيكا البرتغالي انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز إلى تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل 106.8 مليون جنيه إسترليني (131.46 مليون دولار) في صفقة قياسية بريطانية، اليوم الأربعاء.
وأكد بنفيكا في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع تشيلسي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 22 عاما والفائز بكأس العالم مع الأرجنتين والذي وقع لمدة ثمانية مواسم ونصف الموسم.
وبذلك يكون تشيلسي أنفق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني خلال الانتقالات الشتوية فقط.
ولم يعلن تشيلسي الصفقة لكن شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أنه تم تقديم ورق العمل في الموعد المحدد قبل إغلاق باب الانتقالات.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن تشيلسي سيسدد قيمة الصفقة على عدة أقساط.
وقال بنفيكا في بيان: "يعلن بنفيكا التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لبيع اللاعب إنزو فرنانديز مقابل 121 مليون يورو".
وستتفوق الصفقة على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، قيمة ما دفعه مانشستر سيتي لضم جاك غريليش من أستون فيلا في 2021.
ولعب فرنانديز دورا في تتويج الأرجنتين بكأس العالم في قطر، حيث شارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما في جميع المباريات، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
ولم يرغب مدرب بنفيكا روجر شميدت في رحيل فرنانديز، لكنه قال إن دفع الشرط الجزائي سيكبل يديه.
وانتقل فرنانديز إلى بنفيكا العام الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، ولعب مع الفريق البرتغالي 29 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها أربعة أهداف وصنع سبعة أهداف.
وفرنانديز هو ثامن لاعب ينضم إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، بعد ميخايلو مودريك وبنوا بادياشيل ونوني مادويكي وأندريه سانتوس وديفيد فوفانا ومالو جوستو، بينما انتقل جواو فيلكس إلى الفريق اللندني على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد. وتقل أعمار جميع اللاعبين عن 23 عاما.
وباكتمال الصفقة، سيكون مجموع ما دفعه تشيلسي منذ استحواذ مجموعة استثمار بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال على النادي في مايو أيار أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني.
ويحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري متأخرا بعشر نقاط عن المربع الذهبي، ويستضيف فولهام في الدوري يوم الجمعة.