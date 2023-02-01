إنزو فرنانديز ينضم رسميا إلى تشيلسي في صفقة قياسية

ولم يعلن تشيلسي الصفقة لكن شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أنه تم تقديم ورق العمل في الموعد المحدد قبل إغلاق باب الانتقالات.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن تشيلسي سيسدد قيمة الصفقة على عدة أقساط.

وقال بنفيكا في بيان: "يعلن بنفيكا التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لبيع اللاعب إنزو فرنانديز مقابل 121 مليون يورو".

وستتفوق الصفقة على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، قيمة ما دفعه مانشستر سيتي لضم جاك غريليش من أستون فيلا في 2021.