غوارديولا: حياة هالاند ستكون "مملة" لو سجل 6 أهداف في لايبزيغ

وقال غوارديولا: "إذا حقق هذا الإنجاز والرقم القياسي وعمره 22 عاما سيكون الأمر مملا وحياته كذلك، لذلك سيكون لديه الآن هدف لتحقيقه في المستقبل، هنا وفي كل مكان. لهذا السبب أخرجته من الملعب".

وأصبح هالاند ثالث لاعب في التاريخ يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة ليعادل رقم لويز أدريانو، الذي حقق هذا الإنجاز في 2014 مع شاختار دونيتسك، وليونيل ميسي في عام 2012 مع برشلونة حينما كان غوارديولا مدربا للفريق الكتالوني.

وأضاف المدرب الإسباني: "لم أكن أعرف متى فعل ميسي ذلك ضد ليفركوزن، لقد أخبروني في المقابلة الأولى. لكنني أجريت التبديل (الثلاثاء) لأنه عادة عندما تنتهي المباراة عمليا، أريد أن أمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات".

"هالاند عادل الرقم القياسي لميسي، لكنه فعل ذلك في 60 دقيقة، الأمر مختلف. من يدري إذا لعب 90 دقيقة؟".

وكان هالاند عبارة عن كاسحة ألغام فارعة الطول أمام المرمى طوال المباراة، وفقد بصعوبة العديد من الفرص الممتازة الأخرى في الفوز الذي حقق انتصارا 8-1 في مباراتي الذهاب والعودة.

وقال هالاند الذي استبدل بعد دقائق من تسجيل هدفه الخامس: "أبلغت غوارديولا أنني أرغب في تسجيل ستة أهداف ولكن ماذا يمكنني أن أفعل؟".