ثاني أسرع هدف بحقبة الدوري الممتاز.. بورنموث يسجل في شباك آرسنال بعد 9.11 ثانية
آرسنال يستقبل ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل فيليب بيلينغ، لاعب بورنموث، أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليمنح فريقه التقدم بشكل مفاجئ أمام آرسنال "المتصدر"، اليوم السبت.
وشن بورنموث المتعثر هجمة سريعة بعد ركلة البداية، ووصلت الكرة من الجانب الأيمن إلى بيلينج داخل المنطقة ليهز الشباك من مدى قريب.
وأعلنت شركة "أوبتا"، شريكة رابطة الدوري في تقديم البيانات والإحصاءات، أن الهدف جاء بعد مرور 9.11 ثانية من البداية، ليصبح ثاني أسرع هدف في حقبة الدوري الممتاز.
وكان أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بواسطة شون لونغ، لاعب ساوثهامبتون، بعد مرور 7.69 ثانية في شباك واتفورد عام 2019.
ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر بالفوز على نيوكاسل يونايتد 2-0.