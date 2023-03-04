ثاني أسرع هدف بحقبة الدوري الممتاز.. بورنموث يسجل في شباك آرسنال بعد 9.11 ثانية

سجل فيليب بيلينغ، لاعب بورنموث، أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليمنح فريقه التقدم بشكل مفاجئ أمام آرسنال "المتصدر"، اليوم السبت.

وشن بورنموث المتعثر هجمة سريعة بعد ركلة البداية، ووصلت الكرة من الجانب الأيمن إلى بيلينج داخل المنطقة ليهز الشباك من مدى قريب.