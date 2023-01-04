ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتعادل مع نيوكاسل.. ومانشستر يونايتد يسقط بورنموث

أهدر آرسنال المتصدر نقطتين ثمينتين في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء بتعادله سلبيا مع ضيفه نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

وكان آرسنال يحتاج الفوز ليوسع الفارق أمام أقرب منافسيه إلى عشر نقاط، لكنه اكتفى بنقطة واحدة أمام نيوكاسل الذي قدم أداء دفاعيا قويا ليحافظ على سجله بلا هزائم منذ أغسطس آب الماضي.

وكاد صاحب الضيافة أن يظفر بالنقاط الثلاث عندما أطلق إيدي نكيتياه تسديدة منخفضة قوية لكن حارس المرمى نيك بوب تصدى لها ببراعة في الدقيقة 87. ولم يلتفت الحكم لمطالب لاعبي آرسنال باحتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وبدا نيوكاسل، صاحب أقوى دفاع في الدوري هذا الموسم، سعيدا بالتزام الدفاع في أغلب فترات المباراة، إلا أن جولينتون أهدر فرصة جيدة قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذا التعادل العادل، يرتفع رصيد آرسنال إلى 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة واحدة، وتسع أمام نيوكاسل.