محمد صلاح يظهر برفقة عائلته في آخر لقاء لليفربول على ملعب آنفيلد (فيديو وصور)
ظهر الدولي المصري محمد صلاح برفقة زوجته وابنتيه "مكة وكيان"، اليوم السبت، في آخر لقاء لليفربول على ملعب آنفيلد هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، حيث واجه نظيره أستون فيلا، في لقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله.
وحرص جميع لاعبي ليفربول على اصطحاب عائلاتهم لتحية جماهير ملعب "آنفيلد"، قبل إسدال الستار على هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر صلاح وبجانبه زوجته ماجي صادق، وأيضا ابنته "كيان" التي كانت تلعب بالكرة.
وأحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفا قرب النهاية في ظهوره الأخير في آنفيلد، ليقود ليفربول للتعادل 1-1 مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتمسك بخيط رفيع من الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
والمهاجم فيرمينو واحد من أربعة لاعبين تأكد رحيلهم عن ليفربول بعد انتهاء عقودهم في نهاية الموسم الجاري، وسجل اللاعب البرازيلي الهدف في الدقيقة 89 بعد تمريرة محمد صلاح من الجانب الأيمن.
وبعد نهاية المباراة حظي فيرمينو بتحية حارة من المشجعين في آنفيلد، وبكى اللاعب البرازيلي متأثرا بأجواء الوداع.
وقبل الجولة الأخيرة، يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 66 نقطة من 37 مباراة، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 36 مباراة فقط ولديه مباراة واحدة مؤجلة.
ومنح جاكوب رامسي التقدم بهدف لفيلا بعد مرور 27 دقيقة، بعد فترة من الضغط الكبير، مستفيدا من تمريرة دوجلاس لويز ليهز شباك الحارس أليسون بنجاح.
وكان بوسع فيلا التقدم قبل هذا الهدف بخمس دقائق عندما حصل على ركلة جزاء، لكن المهاجم أولي واتكنز سدد الكرة خارج المرمى.
واعتقد ليفربول أنه أدرك التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد تسديدة من مدى قريب من كودي جاكبو، لكن بعد مراجعة طويلة مع حكم الفيديو المساعد تقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل.
وسيطر ليفربول على الدقائق الأخيرة وسط هتافات حماسية من المشجعين في وداع فيرمينو.
ورغم ذلك يملك ليفربول فرصة ضعيفة جدا في التأهل إلى دوري الأبطال حيث يحتاج نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب ومانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة من مباراتين للتأهل لدوري الأبطال.
ويشارك ليفربول بطل أوروبا ست مرات في دوري الأبطال بشكل منتظم منذ موسم 2016-2017.
وتابع يورغن كلوب مدرب ليفربول المباراة المثيرة من المدرجات حيث بدأ تنفيذ عقوبة الإيقاف مباراتين بعد انتقاد التحكيم عقب الفوز 4-3 على توتنهام هوتسبير الشهر الماضي. وعوقب المدرب الألماني بغرامة أيضا قدرها 75 ألف جنيه إسترليني (حوالي 94 ألف دولار).
ويرحل فيرمينو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وأليكس أوكسليد-تشامبرلين عن ليفربول بعدما ساعدوا النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2019 والفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما في موسم 2019-2020. وحظي الرباعي بتكريم بعد نهاية المباراة.
وافتقد ليفربول المهاجم داروين نونيز بسبب إصابة في القدم، بينما غاب فيليب كوتينيو عن تشكيلة فيلا بسبب الإصابة أيضا.
وشهدت المباراة بعض اللقطات المثيرة، حيث تعرض جاكبو لضربة في صدره من تايرون مينجس وأظهر للحكم أثر الضربة، لكن بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد حصل مينجس على بطاقة صفراء فقط.