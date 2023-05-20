محمد صلاح يظهر برفقة عائلته في آخر لقاء لليفربول على ملعب آنفيلد (فيديو وصور)

ظهر الدولي المصري محمد صلاح برفقة زوجته وابنتيه "مكة وكيان"، اليوم السبت، في آخر لقاء لليفربول على ملعب آنفيلد هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، حيث واجه نظيره أستون فيلا، في لقاء انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وحرص جميع لاعبي ليفربول على اصطحاب عائلاتهم لتحية جماهير ملعب "آنفيلد"، قبل إسدال الستار على هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر صلاح وبجانبه زوجته ماجي صادق، وأيضا ابنته "كيان" التي كانت تلعب بالكرة.