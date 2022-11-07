كوتينيو مهدد بالغياب عن كأس العالم للإصابة

قال أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، إن فيليب كوتينيو لن يلعب في المباراتين المقبلتين ومن الممكن أن يغيب لفترة أطول بسبب إصابة عضلية، مما يثير الشكوك بشأن لحاق اللاعب البرازيلي بكأس العالم في قطر بعد نحو أسبوعين.

وأكمل كوتينيو، البالغ 30 عاما، انتقاله النهائي من برشلونة إلى فيلا هذا الموسم بعد فترة إعارة ناجحة، لكن صانع اللعب لم يسجل أو يقدم أي تمريرة حاسمة في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب عن فوز فيلا 3-1 على مانشستر يونايتد في الدوري أمس الأحد، كما سيغيب عن زيارة إلى أولد ترافورد لتتجدد المواجهة مع يونايتد في كأس الرابطة يوم الخميس، وعن رحلة إلى برايتون أند هوف ألبيون في الدوري يوم الأحد.

وأبلغ إيمري صحيفة "برمنغهام ميل": "لا أعرف إلى متى سيغيب، لكنه لم يتمكن من اللعب أمس ولن يشارك حتى بعد التوقف بسبب كأس العالم".

وتابع المدرب الإسباني: "لن يلعب يومي الخميس أو الأحد لأنه مصاب وسيغيب لفترة أطول".

ومن المنتظر أن يعلن تيتي مدرب البرازيل تشكيلة من 26 لاعبا لخوض النهائيات في قطر في وقت لاحق، اليوم الاثنين، وتنطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.