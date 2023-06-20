مانشستر يونايتد يوافق على انتقال زيدان إقبال إلى أوتريخت الهولندي
كشف ديفيد أورنستين الصحفي الموثوق في شبكة "ذا أتليتك" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايد وافق على انتقال النجم العراقي زيدان إقبال، لاعب الريق، إلى صفوف أوتريخت الهولندي.
ووفقا لما ذكره "أورنستين"، اليوم الثلاثاء، فقد "وافق يونايتد على عرض من أوتريخت الهولندي من أجل ضم زيدان إقبال يقضي بانتقال اللاعب بشكل دائم بقيمة مليون يورو بالإضافة إلى قيمة بيع مستقبلية للنادي الإنجليزي".
وأجرى اللاعب صاحب الـ20 عاما الكشف الطبي مساء الإثنين، وسيوقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات المقبلة.
ويعد اللاعب العراقي من مواليد مدينة مانشستر ووقع عقده الاحترافي الأول مع النادي في 2021.
وشارك إقبال لأول مرة مع الفريق الأول كبديل في مواجهة يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا في السنة ذاتها.
وعلى الرغم من تواجده في قائمة يونايتد الموسم الماضي 17 مرة، لكنه لم يشارك أبدا تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.
ويمتلك زيدان إقبال ثلاث مباريات دولية خاضها بقميص العراق.
وأنهى أوتريخت الموسم الماضي من الدوري الهولندي في المركز السابع.