الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفاً على توتنهام، مساء اليوم الأحد، في إحدى أقوى مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وتشهد مباريات اليوم في جولة البريميرليغ مواجهة أخرى من العيار الثقيل بين تشيلسي وضيفه آرسنال في ديربي العاصمة لندن.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "توتنهام" في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بصوت المعلق حفيظ دراجي.