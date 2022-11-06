الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي
يحل ليفربول ضيفاً على توتنهام، مساء اليوم الأحد، في إحدى أقوى مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.
وتشهد مباريات اليوم في جولة البريميرليغ مواجهة أخرى من العيار الثقيل بين تشيلسي وضيفه آرسنال في ديربي العاصمة لندن.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "توتنهام" في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بصوت المعلق حفيظ دراجي.
ترتيب الفريقين
يحتل توتنهام المركز الثالث في جدول الترتيب بقيادة مديره الفني الإيطالي أنتونيو كونتي.
وحقق توتنهام 8 انتصارات وتعادلين وتلقى 3 هزائم، وسجل 26 هدفاً واستقبل 16 هدفاً.
ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول الترتيب بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب.
وحقق ليفربول 4 انتصارات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى أيضاً 4 هزائم، وسجل 23 هدفاً واستقبل 15 هدفاً.
وفرض التعادل كلمته على آخر لقاءين بين ليفربول وتوتنهام، وواجه كلوب منافسه كونتي من قبل 6 مرات فاز كل مدرب في لقاء وتعادلا 4 مرات.
أفكار كونتي
يبدو كونتي، مدرب توتنهام، باحثاً عن تحقيق الفوز والنقاط الثلاث للمزاحمة في صراع الصدارة بين مانشستر سيتي وآرسنال والمشتعل هذا الموسم، بعدما حصد السيتي 32 نقطة قبل لقاء آرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة ضد تشيلسي.
وقال كونتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيواجه منافساً قوياً بقيمة ليفربول أحد أبرز الأندية في السنوات الأخيرة تحقيقاً للألقاب سواء على صعيد إنجلترا أو في دوري أبطال أوروبا.
ورفض المدرب الإيطالي الحديث عن أي أمور تخص انتقالات فريقه الشتوية المنتظرة بخلاف أنه شدد على أهمية لقاء ليفربول وخاصة مع توقف الدوري للإعداد لانطلاق كأس العالم.
ويفتقد توتنهام خدمات نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي تعرض للإصابة بخلاف البرازيلي ريتشارليسون واللاعب كريستيان روميرو واللاعب ديغان كولوفسكي.
ويعتمد توتنهام على طريقة 3-5-2 بتشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه إيريك داير وكليمنت لينغليه وبن دافيز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط يفيس بيسوما وبجواره رودريغو بنتاكور وبيير هوبيرغ ويميناً ريان سيسيغنون ويساراً إيفان بيريسيتش مع ثنائي الهجوم هاري كين ولوكاس مورا.
خطط كلوب
يتطلع يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لتحقيق النقاط الثلاث للتقدم في جدول الترتيب وتحسين وضعية الفريق حالياً.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه أنهى رحلته فيما يتعلق بصراع مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا وحقق الفوز على نابولي الإيطالي.
وأشار إلى أن فريقه سيخوض مهمة أخرى صعبة أمام توتنهام ويسعى لتحقيق النقاط الثلاث أيضاً مشيداً بتحسن أداء فريقه مؤخراً.
ويغيب عن ليفربول لويس دياز ودييغو جوتا وجويل ماتيب وآرثر بسبب الإصابة.
ويعتمد ليفربول على تشكيلة تضم حارس المرمى أليسون باكير وأمامه الرباعي إبراهيما كوناتي وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره تياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وداروين نونيز.
وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة على الفريقين موضحاً أن انتفاضة ليفربول في دوري أبطال أوروبا وتحقيق الفوز على نابولي يساعد الفريق كثيراً.
وأوضح أن توتنهام فريق مميز هجومياً ولكنه سيتأثر بغياب سون فهو لاعب سريع وينقل الهجمات إلى نصف ملعب المنافسين بأسرع وقت ممكن.