ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقسو على نوتنغهام فورست.. ومانشستر يونايتد يقهر ويستهام
عاد آرسنال إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 5/0 على ضيفه نوتنغهام فورست، في الجولة الـ14 من البريميرليغ، اليوم الأحد.
وعلى ملعب الإمارات، أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 1/0 سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس، مستغلا كرة عرضية من بوكايو ساكا.
وسجل ريس نيلسون الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي نوتنغهام فورست، وعاد ريس نيلسون وسجل الهدف الثاني له والثالث لآرسنال في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل المنطقة أيضا.
وسجل توماس بارتي الهدف الرابع لآرسنال في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
واختتم مارتن أوديغارد خماسية الغانرز في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل المنطقة، بعد تمريرة من غابرييل جيسوس.
وحقق آرسنال الفوز العاشر وخسر مرة وتعادل مرة ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطتين عن مانشستر سيتي الثاني.
في حين جمدت الخسارة رصيد نوتنغهام فورست عند 9 نقاط في المركز الأخير، وقد خسر للمرة الثامنة، وحقق فوزين، وتعادل 3 مرات.
ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع زيوريخ، يوم الخميس، في الدوري الأوروبي، ثم مع تشيلسي، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولحساب الجولة عينها حقق مانشستر يونايتد فوزا مهما بنتيجة 1/0 على ضيفه ويستهام على ملعب أولد ترافورد.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 38 بتوقيع ماركوس راشفورد من ضربة رأس بعد كرة عرضية من كريستيان إريكسن.
ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة في المركز الخامس، مقابل 14 نقطة لويستهام في المركز الثالث عشر.