ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقسو على نوتنغهام فورست.. ومانشستر يونايتد يقهر ويستهام

عاد آرسنال إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 5/0 على ضيفه نوتنغهام فورست، في الجولة الـ14 من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وعلى ملعب الإمارات، أنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 1/0 سجله غابرييل مارتينيلي في الدقيقة الخامسة من ضربة رأس، مستغلا كرة عرضية من بوكايو ساكا.