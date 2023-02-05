هل وصل ليفربول إلى نهاية حقبته الرائعة تحت قيادة يورغن كلوب؟

ألقت صحيفة "ليفربول إيكو" الضوء على مستوى فريق ليفربول السيئ خلال الفترة الماضية، وكان آخرها تلقيه هزيمة ثقيلة أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، مساء أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يمتلك ليفربول سوى 29 نقطة في المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي، بعد خوض 20 مباراة.

وتسببت نتائج ليفربول السيئة والعروض المخزية، في إثارة التكهنات حول مستقبل كلوب مع الفريق وإمكانية رحيله، سواء حاليًا أو بنهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد: "ليفربول يصل للنهاية، إذا كان يؤمن يورغن كلوب، مدرب الفريق، بأن الهزيمة 3-0 من برايتون الشهر الماضي هي أسوأ مباراة بمسيرته فعليه إضافة مواجهة وولفرهامبتون إلى قائمته أيضا، هذه السلسلة السيئة من النتائج تزداد كل أسبوع، لثاني مباراة خارج أرضه بالدوري على التوالي يتلقى 3 أهداف".