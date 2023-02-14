غوارديولا يعتذر لجيرارد.. ويتحدث عن موقف هالاند من مواجهة آرسنال (فيديو)
قدم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اعتذاره إلى ستيفن جيرارد، نجم ليفربول الأسبق، بعد تصريحاته الأخيرة التي سخر فيها من قائد "الريدز".
وكان غوارديولا رد في تصريحاته، قبل مواجهة أستون فيلا، على الصحفيين بشأن العقوبات المزعومة على مانشستر سيتي من رابطة الدوري الإنجليزي، بطريقة ساخرة من ستيفن جيرارد، قائلا إن انزلاقه في مباراة تشيلسي عام 2014 ربما يكون بسبب "السيتي" أيضًا.
وقال غوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، قبل الصدام مع آرسنال، غدًا: "أعتذر لجيرارد عن تصريحاتي غير الضرورية والغبية التي قلتها عنه في المؤتمر الذي سبق مواجهة أستون فيلا، إنه يعرف مدى إعجابي بما فعله لناديه ومنتخب بلاده، أشعر بالخجل من نفسي بعد تلك التصريحات، فهو لا يستحق ذلك أبدًا".
وأضاف: "أنا أؤمن حقًا بأن دوري هو الدفاع عن فريقي، ولكني لم أمثل فريقي جيدًا أبدًا ولم يكن يجب أن أضع ستيفن جيرارد ضمن تصريحاتي الغبية".
وتابع: "ولأن تلك التصريحات كانت علنية، يجب أن يكون اعتذاري أيضًا علنيًا، اعتذرت لجيرارد شخصيا ولكن يجب أن أفعل ذلك هنا أيضا، أنا آسف جدًا له، ولأولاده وزوجته وعائلته بالكامل، لقد كان الأمر غبيًا للغاية".
وعن المباراة، أشار غوارديولا: "سنواجه أفضل فريق في الدوري الإنجليزي، ستكون معركة كبيرة جدًا على ملعب الإمارات وعلينا أن نكون في جاهزية تامة".
وأردف: "الجميع يعرف كم هي مباراة مهمة، وسنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز، خاصة وأن الفترة الأهم من الموسم قد بدأت، لدينا نوتنغهام فورست ثم دوري أبطال أوروبا، و6 مباريات خارج الأرض".
وعن تطورات إصابة هالاند، وإمكانية مشاركته ضد آرسنال، أوضح غوارديولا: "نحن نتدرب اليوم، في الوقت الحالي موقفه غير معروف، ولكن بالأمس كان على وشك التعافي، سنرى ما سيحدث".
ويصطدم مانشستر سيتي بآرسنال في مباراة مؤجلة منذ سبتمبر الماضي، في أول مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي، الثاني، مع مباراة إضافية لحامل اللقب.