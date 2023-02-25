ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
سجل النرويجي إيرلنغ هالاند هدفا رائعا لفريق مانشستر سيتي في شباك بورنموث في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف هالاند في الدقيقة 29، وهو الثاني للسيتي، حيث تقدم الفريق بهدف أول في الدقيقة 15 عن طريق جوليان ألفاريز.
وبهذا الهدف، واصل هالاند صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا، ويلاحقه هاري كين، نجم توتنهام برصيد 17 هدفا، وثالثا إيفان توني نجم برينتفورد، برصيد 14 هدفا، ثم ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد برصيد 14 هدفا.
كما حقق هالاند رقما تاريخيا، إذ تجاوز سيرجيو أغويرو كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف لمان سيتي خلال موسم كامل برصيد 26 هدفا في موسم 2014 ليصبح أول لاعب في مان سيتي يسجل 27 هدفا خلال موسم كامل في البريميرليغ.
ويسعى مانشستر سيتي إلى استعادة طريق الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية مع نوتنغهام فورست بنتيجة (1-1).
وشهدت الجولة الـ25 فوز آرسنال على حساب ليستر سيتي بنتيجة (1-0)، ليصبح رصيد "الغانرز" 57 نقطة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، في المقابل يحتل بورنموث المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.