سجل النرويجي إيرلنغ هالاند هدفا رائعا لفريق مانشستر سيتي في شباك بورنموث في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 29، وهو الثاني للسيتي، حيث تقدم الفريق بهدف أول في الدقيقة 15 عن طريق جوليان ألفاريز.

وبهذا الهدف، واصل هالاند صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا، ويلاحقه هاري كين، نجم توتنهام برصيد 17 هدفا، وثالثا إيفان توني نجم برينتفورد، برصيد 14 هدفا، ثم ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد برصيد 14 هدفا.