فينيسيوس جونيور يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو في معقل ليفربول (صورة)
احتفل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدفه الرائع الذي أحرزه في شباك ليفربول، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل نجما ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح، وفينيسيوس جونيور 4 أهداف خلال 35 دقيقة.
في الدقيقة الرابعة، مرَّر "صلاح" كرة رائعة قمة في الذكاء داخل المنطقة لنونيز الذي حوَّلها في الشباك بطريقة خيالية بكعب القدم، ثم استغل النجم المصري خطأ من حارس الريال تيبو كورتوا ووضع الكرة في الشباك ليعزز تقدم الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 14.
ومن خطأ دفاعي استغله فينيسيوس قلّص الفارق مع ليفربول في الدقيقة 21، ثم استغل خطأ مشابهًا لكورتوا من مواطنه البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 36 ليحرز الهدف الثاني له وهدف التعادل لريال مدريد.
واحتفل النجم البرازيلي بطريقة رونالدو بوضع يديه على صدره والنظر للأعلى.
وتأهل فريق ليفربول كوصيف للمجموعة الأولى خلف فريق نابولي الإيطالي، بفارق المواجهات المباشرة، بينما تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة السادسة والتي تضم لايبزيغ الألماني، وشاختار، وسيلتك.