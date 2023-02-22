فينيسيوس جونيور يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو في معقل ليفربول (صورة)

في الدقيقة الرابعة، مرَّر "صلاح" كرة رائعة قمة في الذكاء داخل المنطقة لنونيز الذي حوَّلها في الشباك بطريقة خيالية بكعب القدم، ثم استغل النجم المصري خطأ من حارس الريال تيبو كورتوا ووضع الكرة في الشباك ليعزز تقدم الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة 14.

ومن خطأ دفاعي استغله فينيسيوس قلّص الفارق مع ليفربول في الدقيقة 21، ثم استغل خطأ مشابهًا لكورتوا من مواطنه البرازيلي أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 36 ليحرز الهدف الثاني له وهدف التعادل لريال مدريد.

واحتفل النجم البرازيلي بطريقة رونالدو بوضع يديه على صدره والنظر للأعلى.