مانشستر سيتي يرد في بيان رسمي على الاتهامات المزعومة من رابطة الدوري الإنجليزي

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانا رسميا يرد من خلاله على الاتهامات التي وجهت إليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، باختراقه عدداً من لوائح وقواعد البطولة منذ موسم 2009/2010، حيث وصفها بالمزعومة.

وقال سيتي في بيانه الرسمي، اليوم الإثنين: "نادي مانشستر سيتي متفاجئ بهذا البيان الصادر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والانتهاكات المزعومة لقواعد ولوائح النظام بعد مساعدتنا لهم بكافة المستندات المطلوبة لمراجعة أرقام وأرصدة النادي المالية".

وأضاف: "يؤكد نادي مانشستر سيتي على ترحيبه بمراجعة كل هذه المستندات من قبل لجنة مستقلة بنزاهة وفقًا لكل الأدلة القاطعة التي قدمناها لدعم موقفنا من تلك الاتهامات".

وتابع: "نرغب في وضع حد لكل هذه الاتهامات التي اتهمنا بها من قبل الرابطة مرة واحدة وإلى الأبد".