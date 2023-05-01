أرتيتا: سباق اللقب لم يعد بأيدينا.. علينا فقط الفوز بالمباريات المتبقية

قال ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، إن فريقه لا يزال متحمسا ولديه رغبة للنجاح بعد الخسارة أمام غريمه مانشستر سيتي، لكنه أوضح ضرورة تحسن الأداء للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز على تشيلسي، غدا الثلاثاء.

وفرط آرسنال في صدارة الدوري بعد فشله في تحقيق أي فوز في أربع مباريات، حيث خسر 4-1 أمام سيتي كما تعادل مع ليفربول ووست هام يونايتد وساوثهامبتون.