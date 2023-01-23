زينتشنكو: لا أحد يضحك الآن على طموحات آرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي
قال أولكسندر زينتشنكو، ظهير آرسنال، إن بعض زملائه ضحكوا عندما قال في بداية الموسم إن الفريق اللندني قد يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن التشكيلة بدأت الآن تعتقد أن ذلك ممكن.
وانضم الدولي الأوكراني زينتشنكو إلى آرسنال قادما من مانشستر سيتي قبل بداية الموسم، وذلك بعدما حقق لقب الدوري أربع مرات مع حامل اللقب.
وكان زينتشنكو حاسما في مسيرة آرسنال المظفرة مع وجوده الهادئ في الدفاع ومرونته في الهجوم.
وجعل الفوز 3-2 على مانشستر يونايتد الليلة الماضية، آرسنال يتقدم بفارق خمس نقاط عن سيتي في صدارة الترتيب وله مباراة مؤجلة.
وقال زينتشنكو لمحطة الدوري الممتاز التلفزيونية: "بصراحة، عندما وصلت للتو وبعد الجودة التي رأيتها.. من الواضح أنني كنت أعرف فريق آرسنال، كنت أعرفهم جميعا من قبل، لكنني ما زلت أدرك أنه في الملعب لدينا كل شيء لتحقيق أشياء كبيرة".
"بدأت أتحدث في غرفة الملابس، قائلا 'يا رفاق، انسوا الثلاثة الأوائل أو أي شيء آخر، نحن بحاجة للتفكير في اللقب'. كان بعضهم يضحك، ولكن لا أحد يضحك الآن، وكلنا نحلم".
"لكن لا يزال هناك الكثير من المباريات التي يجب أن نلعبها، والآن يمكنك أن ترى عودة (مانشستر) يونايتد وسيتي كما هو الحال دائما. دعونا نرى ما سيحدث، لكننا بحاجة إلى التحرك خطوة بخطوة".
ولم يفز آرسنال بلقب الدوري الممتاز منذ أن حصد فريقه الذي لا يقهر اللقب موسم 2003-2004 تحت قيادة مدربه السابق آرسين فينغر.
وسيحول فريق المدرب ميكيل أرتيتا انتباهه بعد ذلك إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه فريق زينتشنكو السابق في مباراة الدور الرابع على استاد الاتحاد يوم الجمعة المقبل.