زينتشنكو: لا أحد يضحك الآن على طموحات آرسنال للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

قال أولكسندر زينتشنكو، ظهير آرسنال، إن بعض زملائه ضحكوا عندما قال في بداية الموسم إن الفريق اللندني قد يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن التشكيلة بدأت الآن تعتقد أن ذلك ممكن.

وانضم الدولي الأوكراني زينتشنكو إلى آرسنال قادما من مانشستر سيتي قبل بداية الموسم، وذلك بعدما حقق لقب الدوري أربع مرات مع حامل اللقب.

وكان زينتشنكو حاسما في مسيرة آرسنال المظفرة مع وجوده الهادئ في الدفاع ومرونته في الهجوم.