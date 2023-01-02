كونتي ينسف التطلعات المجنونة بشأن توتنهام في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي

يرى أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، أن إنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي كان "معجزة"، وأن تطلعات التنافس على اللقب قبل هذا الموسم كانت سخيفة.

وعقب خسارة توتنهام 2-صفر من أستون فيلا، يوم الأحد، التي جعلته في المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن المتصدر آرسنال، أشار المدرب الإيطالي إلى لمحات من الواقع المرير.

وقال كونتي الذي تولى المهمة في نوفمبر تشرين الثاني 2021 وجدد دماء الفريق: "في الموسم الماضي صنعنا معجزة".

وأوضح للصحفيين: "لأننا لعبنا في مسابقة واحدة، واعتمدنا على 12 أو 13 لاعبا ولم يتعرضوا لإصابات خلال 15 مباراة، لعبنا بأفضل عناصرنا كل مباراة، لأننا، أكرر، شاركنا في الدوري فقط".

وأضاف: "لا تنسوا، قبل ثلاث مباريات من النهاية تقدم آرسنال علينا بفارق أربع نقاط وأنهينا الموسم بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي وحققنا معجزة، لكنني كنت أدرك الموقف".