كونتي ينسف التطلعات المجنونة بشأن توتنهام في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي
يرى أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، أن إنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي كان "معجزة"، وأن تطلعات التنافس على اللقب قبل هذا الموسم كانت سخيفة.
وعقب خسارة توتنهام 2-صفر من أستون فيلا، يوم الأحد، التي جعلته في المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن المتصدر آرسنال، أشار المدرب الإيطالي إلى لمحات من الواقع المرير.
وقال كونتي الذي تولى المهمة في نوفمبر تشرين الثاني 2021 وجدد دماء الفريق: "في الموسم الماضي صنعنا معجزة".
وأوضح للصحفيين: "لأننا لعبنا في مسابقة واحدة، واعتمدنا على 12 أو 13 لاعبا ولم يتعرضوا لإصابات خلال 15 مباراة، لعبنا بأفضل عناصرنا كل مباراة، لأننا، أكرر، شاركنا في الدوري فقط".
وأضاف: "لا تنسوا، قبل ثلاث مباريات من النهاية تقدم آرسنال علينا بفارق أربع نقاط وأنهينا الموسم بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي وحققنا معجزة، لكنني كنت أدرك الموقف".
وتعرض توتنهام لصيحات استهجان، أمس الأحد، وبالكاد سدد مرة واحدة على مرمى فيلا، وافتقد اللمسة الإبداعية في غياب المصاب ديان كولوسيفسكي، كما لم يشارك مهاجم البرازيل ريتشارليسون.
وغاب أيضا رودريغو بنتانكور، وبدت التشكيلة دون عمق للصمود في سباق المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، المسابقة التي بلغ دور الـ 16 فيها حاليا.
وتابع: "أتذكر جيدا أنه في الصيف تحدث الناس في البداية عن ترشيح توتنهام لنيل اللقب، لكن بخبرتي كان من الجنون قراءة ذلك.. لتكون من المرشحين يجب أن تستعد للقتال على الفوز وأن تستند على قاعدة قوية، هذا يعني وجود 14 أو 15 لاعبا قويا مع توفر الكفاءة بجانب شبان يمكنهم التطور".
وسيطلب كونتي تدعيمات في فترة الانتقالات، لكن الحصول على ما يريد مسألة أخرى.
وواصل: "في بداية الموسم كنت واضحا جدا مع النادي، قلت حسنا يمكننا المنافسة للفوز لكن حاولوا الاستمرار في التحسن بالطريقة التي يمكننا تطبيقها لأنه توجد أندية أخرى يمكنها استثمار 200 أو 300 مليون، ويمكن لآخرين اتباع سياسات أخرى".
"يجب أن تكون السياسة واضحة للجميع وإلا سنشكل وضعا غير إيجابي وسنبني تطلعات غير واقعية".
"هذا يشكل أوهاما وأحلاما، إن كنت واقعيا ستدرك الموقف وستواجه الحقيقة في الوقت المناسب".