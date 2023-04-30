غوارديولا: الألقاب لن تحدد إرث مانشستر سيتي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إن إرث مانشستر سيتي تحت قيادته لن يتم تحديده من خلال الألقاب التي فاز بها، ولكن بالسعادة التي جلبها الفريق للجماهير، وذلك مع الاقتراب من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في ستة مواسم.

ويتأخر سيتي الآن بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر، لكنه خاض مباراتين أقل ويمكن أن يتصدر المسابقة في وقت لاحق، اليوم الأحد، في حال فوزه على مضيفه فولهام.

كما حجز سيتي مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.