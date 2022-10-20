مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. غراهام بوتر يتطلع للتفوق على تين هاغ

لدى تشيلسي ومانشستر يونايتد أسباب تدعو للتفاؤل تحت قيادة فنية جديدة، حيث يأمل كل من غراهام بوتر وإيريك تين هاغ في التفوق على الآخر خلال مواجهتهما، يوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر تشيلسي في سبع مباريات بجميع المسابقات منذ تولي بوتر المسؤولية في ستامفورد بريدج في أوائل سبتمبر أيلول.

وساعدت أربعة انتصارات وتعادل في آخر خمس مباريات بالدوري في عودة تشيلسي للمراكز الأربعة الأولى بعد بدايته الصعبة في الموسم، وكانت القوة الدفاعية مفتاح نهضته.

واختار بوتر التخلي عن الحارس الأساسي في الموسم الماضي، إدوار ميندي، لصالح كيبا أريزابالاغا، الذي حقق نجاحا رائعا، حيث حافظ الإسباني على نظافة شباكه في خمس مباريات متتالية في جميع المسابقات.

وقال بوتر عن أريزابالاغا هذا الأسبوع: "إنه أمر رائع بالنسبة له، وأعتقد أنه مثال جيد للجميع لأنه في بعض الأحيان لا تسير الأمور على ما يرام، وعليك أن تعاني في الحياة".

وأضاف: "الأمور ليست مثالية لكن يجب أن أعترف بأنني معجب بشخصيته، لأن شخصيته احترافية للغاية".

ويأتي التحسن الدفاعي في توقيت جيد قبل زيارة ملعب يونايتد، الذي فاز 2/0 على توتنهام هوتسبير أمس الأربعاء، ما وصفه تن هاغ بأنه أفضل أداء هجومي للفريق هذا الموسم.

ورغم تسجيله لهدفين فقط، فإن مانشستر يونايتد أكمل 28 تسديدة في هذه المباراة، وهو أكبر عدد يسدده فريق في مباراة هذا الموسم في الدوري الممتاز.

وتعافى فريق تين هاغ بشكل جيد بعد خسارته في قمة مانشستر 6/3 أمام مانشستر سيتي قبل ثلاثة أسابيع، حيث فاز بأربع مباريات وتعادل في واحدة في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات.

ومع ذلك سيفعل بوتر كل ما في وسعه لإنهاء هذه الصحوة لمانشستر يونايتد، الذي سبق له الفوز عليه 2/1 حين كان مدربا لبرايتون أند هوف ألبيون في افتتاحية الموسم.

صعود ليفربول

وكان من المهم أن يحقق ليفربول نتيجة إيجابية أمام ويستهام يونايتد، يوم الأربعاء؛ ليثبت أن انتصاره أمام مانشستر سيتي حامل اللقب لم يكن ضربة حظ، حيث صنعت رأسية داروين نونيز الفارق في الفوز 1/0..

ولم تكن المباراة الأكثر إقناعا لليفربول، لكن بالنظر إلى معاناته من أسوأ بداية له بعد أول ثماني جولات منذ موسم 2012/2013 كانت النتيجة هي كل ما يهم.

ويتجه فريق المدرب يورغن كلوب إلى نوتنغهام فورست المتعثر، يوم السبت؛ سعيا لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي. ولا يزال الفريق الصاعد حديثا غير مستقر على أفضل تشكيلة له بعد فترة انتقالات ضخمة.

وسيكون أمام مانشستر سيتي حامل اللقب أسبوع للتفكير في هزيمته في أنفيلد، حيث لن يلعب في وسط الأسبوع.

ويتخوف برايتون من تطلع سيتي للرد على خسارة ليفربول، بعدما تأخر بأربع نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب.

وبعدما فاز في تسع من عشر مباريات هذا الموسم، ليحقق أفضل بداية له على الإطلاق في الدرجة الأولى، سيسافر آرسنال يوم السبت لمواجهة ساوثهامبتون الذي خسر سبع مرات في آخر 11 مباراة.

وسيسعى توتنهام ثالث الترتيب إلى تنحية عرضه المحبط أمام مانشستر يونايتد جانبا، حين يستضيف نيوكاسل الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في الدوري هذا الموسم.