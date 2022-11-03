شكوك حول لحاق تشيلويل بمنتخب إنجلترا في كأس العالم
خرج الإنجليزي بن تشيلويل من الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال فوز فريقه تشيلسي 2-1 على ضيفه دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لتصبح مشاركته في كأس العالم في قطر محل شك.
وأمسك تشيلويل بمؤخرة فخذه الأيسر بعدما ركض بسرعة وسقط على الأرض قبل علاجه في الملعب بواسطة الفريق الطبي لتشيلسي.
وقال غراهام بوتر مدرب تشيلسي لمحطة "بي.تي سبورت": "الأمر لا يبدو إيجابيا لكنها عضلات الفخذ الخلفية. سيخضع للفحص بالأشعة لنعرف مدى الإصابة".
وقال جلين هودل مدرب إنجلترا السابق، الذي قاد الفريق في نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، إنه يشك في إمكانية تعافي تشيلويل في الوقت المناسب قبل كأس العالم.
وقال "أشعر به بشكل مخيف... تغير وجهه وهو يلمس الكرة وبدا وكأنه يشعر بألم حقيقي. إنها (الإصابة) تبدو سيئة".
واستبعد رييس جيمس زميل تشيلويل في تشيلسي من المشاركة في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ويعاني كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي من مشكلة في الفخذ.
وآخر موعد لإرسال قوائم المنتخبات للاتحاد الدولي (الفيفا) في الـ13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي أي قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة في الـ20 من الشهر ذاته.