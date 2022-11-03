شكوك حول لحاق تشيلويل بمنتخب إنجلترا في كأس العالم

خرج الإنجليزي بن تشيلويل من الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال فوز فريقه تشيلسي 2-1 على ضيفه دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لتصبح مشاركته في كأس العالم في قطر محل شك.

وأمسك تشيلويل بمؤخرة فخذه الأيسر بعدما ركض بسرعة وسقط على الأرض قبل علاجه في الملعب بواسطة الفريق الطبي لتشيلسي.