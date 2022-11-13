ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يعبر وولفرهامبتون ويوسع الفارق على القمة

تفوق آرسنال على وولفرهامبتون واندرارز 2-صفر بفضل هدفي مارتن أوديغارد، ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط قبل توقف المسابقة بسبب إقامة كأس العالم.

وتقدم لاعب الوسط النرويجي بالهدف الأول لآرسنال بعدما قابل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من فابيو فييرا في الدقيقة 55.

وبعد 20 دقيقة إضافية، سجل أوديغارد الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبات رصيد آرسنال 37 نقطة على القمة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خسر على أرضه 2-1 أمام برنتفورد في وقت سابق اليوم.

ورغم أن جماهير وولفرهامبتون حاولت مساعدة الفريق، فإنه خرج بيوم سيء آخر وتجمد رصيده عند عشر نقاط في ذيل الترتيب.

وتابع يولن لوبتيجي مدرب وولفرهامبتون الجديد المباراة من المدرجات وقبل أن يتولى مهام عمله في الأيام المقبلة.