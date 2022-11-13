ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يعبر وولفرهامبتون ويوسع الفارق على القمة
تفوق آرسنال على وولفرهامبتون واندرارز 2-صفر بفضل هدفي مارتن أوديغارد، ليوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى خمس نقاط قبل توقف المسابقة بسبب إقامة كأس العالم.
وتقدم لاعب الوسط النرويجي بالهدف الأول لآرسنال بعدما قابل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من فابيو فييرا في الدقيقة 55.
وبعد 20 دقيقة إضافية، سجل أوديغارد الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وبات رصيد آرسنال 37 نقطة على القمة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خسر على أرضه 2-1 أمام برنتفورد في وقت سابق اليوم.
ورغم أن جماهير وولفرهامبتون حاولت مساعدة الفريق، فإنه خرج بيوم سيء آخر وتجمد رصيده عند عشر نقاط في ذيل الترتيب.
وتابع يولن لوبتيجي مدرب وولفرهامبتون الجديد المباراة من المدرجات وقبل أن يتولى مهام عمله في الأيام المقبلة.
وفي مباراة أخرى، أحرز جو ويلوك هدفا بتسديدة مذهلة في الشوط الثاني ليمنح نيوكاسل يونايتد الفوز 1-صفر على ضيفه تشيلسي اليوم السبت، ويعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مباراته الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.
وتوغل ميغيل ألميرون من الجانب الأيمن واجتاز المدافع كاليدو كوليبالي ووصلت الكرة في طريق ويلوك الذي أطلق تسديدة لا تصد ولا ترد استقرت في شباك الحارس إدوار مندي في الدقيقة 67، ليسجل هدفه الثاني في مباراتين.
وبعدما حقق نيوكاسل فوزه الخامس على التوالي، بات يملك 30 نقطة، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في أول 15 جولة، ويتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.
وسيكون نيوكاسل ضمن أول ثلاثة مراكز في الدوري مع حلول عيد الميلاد لأول مرة منذ 2001.
ولدى تشيلسي 21 نقطة مثل برايتون آند هوف ألبيون، لكنه يحتل المركز الثامن كما أنه خاض مباراة واحدة إضافية.
وطالب نيوكاسل بالحصول على ركلة جزاء بعدما أرسل دان بيرن كرة عرضية لمست ذراع تريفو تشالوبا مدافع تشيلسي قرب نهاية الشوط الأول لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.
ولم يكن مستوى الشوط الأول على قدر التوقعات، واكتفى تشيلسي تقريبا بتسديدة واحدة من المهاجم أرماندو برويا.
وبعد الاستراحة بخمس دقائق، اقترب نيوكاسل من التقدم عندما وصل جويلينتون إلى تمريرة كيران تريبيير العرضية، لكن في النهاية فشل كريس وود في التسجيل بعد تدخل الحارس مندي.
وأرسل ويلوك كرة عرضية كاد وود أن يحولها إلى هدف لكنها مرت.
وقطع كونور غالاغر لاعب تشيلسي الكرة بالقرب من منطقة جزاء نيوكاسل وأطلق تسديدة قوية أنقذها نيك بوب ببراعة في الدقيقة 66.
لكن بعد دقيقة واحدة توغل ألميرون ثم وصلت الكرة إلى ويلوك، لاعب آرسنال السابق، ليطلق تسديدة هائلة من حافة المنطقة ويشعل احتفالات المشجعين في استاد سان جيمس بارك.