تقرير: بوكيتينو أتم اتفاقه مع مسؤولي تشيلسي لقيادة الفريق
كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي اقترب من إتمام اتفاقه مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتولي مسؤولية تدريب الفريق.
وكان تشيلسي قد أقال الألماني توماس توخيل في بداية الموسم الحالي، قبل التعاقد مع غراهام بوتر الذي لم يستمر في منصبه، وتمت الإطاحة به، ليتولى فرانك لامبارد المسؤولية بشكل مؤقت.
وارتبط أكثر من اسم بإمكانية تدريب تشيلسي، بداية من الموسم المقبل 2023/24، وكان على رأسهم ماوريسيو بوكيتينو.
ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي"، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، فإن إدارة "البلوز" أتمت اتفاقها بالفعل مع بوكيتينو لتولي مسؤولية تدريب الفريق.
وأشار إلى أن تشيلسي توصل إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني حول الشروط الشخصية لعقده المرتقب في "ستامفورد بريدج".
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إضفاء طابع الرسمية على صفقة تعاقد تشيلسي مع بوكيتينو في الأيام القليلة المقبلة.
وسبق أن تولى بوكيتينو تدريب فريق في الدوري الإنجليزي، وهو توتنهام الجار اللدود لتشيلسي، وذلك في الفترة من 2014 وحتى إقالته في نوفمبر 2019.
وخاض توتنهام تحت قيادة بوكيتينو 293 مباراة في كل المسابقات، لكنه فشل في قيادة الفريق لتحقيق أي لقب.
يذكر أن بوكيتينو، البالغ من العمر 51 عاما، لا يعمل منذ إقالته من تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2022.
وواصل تشيلسي سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل مع نوتنغهام فورست بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36، مساء السبت.
واستمر تشيلسي بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الإنجليزي، ووصل إلى النقطة رقم 43 في المركز الـ11.