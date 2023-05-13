تقرير: بوكيتينو أتم اتفاقه مع مسؤولي تشيلسي لقيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي اقترب من إتمام اتفاقه مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وكان تشيلسي قد أقال الألماني توماس توخيل في بداية الموسم الحالي، قبل التعاقد مع غراهام بوتر الذي لم يستمر في منصبه، وتمت الإطاحة به، ليتولى فرانك لامبارد المسؤولية بشكل مؤقت.

وارتبط أكثر من اسم بإمكانية تدريب تشيلسي، بداية من الموسم المقبل 2023/24، وكان على رأسهم ماوريسيو بوكيتينو.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي"، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على تويتر، اليوم السبت، فإن إدارة "البلوز" أتمت اتفاقها بالفعل مع بوكيتينو لتولي مسؤولية تدريب الفريق.