"ذا أتلتيك" تكشف حقيقة تفكير نادي تشيلسي في إقالة غراهام بوتر
كشف سايمون جونسون، الصحفي بجريدة "ذا أتلتيك" حقيقة التقارير التي أشارت إلى قرب إقالة الإنجليزي غراهام بوتر، مدرب نادي تشيلسي، بعد شهرين فقط من تعيينه.
وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قالت أمس إن تود بويلي، مالك تشيلسي، يفكر جديًا في الإطاحة ببوتر، وتعيين مدير فني جديد، من أجل تحسين الأوضاع في ستامفورد بريدج.
وأشارت إلى أن هناك 4 أسماء مرشحة لتحل محل بوتر، وهم: الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والألماني يواكيم لوف، والفرنسي زين الدين زيدان، بالإضافة إلى الأيرلندي برندان رودجرز.
ولكن صحيفة "ذا أتلتيك"، أكدت في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "ملاك تشيلسي دعموا بوتر في الأيام الأخيرة، حيث وضعوا في الاعتبار الإصابات العديدة التي ضربت الفريق الفترة الماضية".
وأضاف: "يتمتع غراهام بوتر بكامل الدعم من مجلس إدارة تشيلسي، حيث يتطلعون للمشاركة معه في مشروع طويل الأمد".
كما أكد نفس التقارير، فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حيث قال عبر حسابه على تويتر: "داخل مجلس الإدارة وتود بويلي، يثقون في غراهام بوتر، فهو يعتبر الرجل المناسب لتقديم أفكاره وجعل مشروع تشيلسي رائعًا، ويريدون بناء الفريق معه حتى عام 2023 وربما يمتد الأمر أكثر، ستكون نافذة انتقالات تشيلسي في يناير مشغولة".
ويعاني تشيلسي على صعيد النتائج، تحت قيادة غراهام بوتر، الذي تولى المسؤولية خلفًا للألماني توماس توخيل هذا الموسم.
ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر 5 مباريات بالبريميرليغ، حيث خسر في 3: (برايتون، وآرسنال، ونيوكاسل) وتعادل في 2: (برينتفورد ومانشستر يونايتد)، كما ودع كأس الرابطة من الدور الثالث أمام مانشستر سيتي.
ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 21 نقطة من 14 مباراة، ومن المقرر أن يلاقي بورنموث يوم 27 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأسفرت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بين تشيلسي وبروسيا دورتموند.
ويعود تشيلسي إلى المنافسات حين يستضيف بورنموث، يوم 27 ديسمبر المقبل.