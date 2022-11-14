"ذا أتلتيك" تكشف حقيقة تفكير نادي تشيلسي في إقالة غراهام بوتر

كشف سايمون جونسون، الصحفي بجريدة "ذا أتلتيك" حقيقة التقارير التي أشارت إلى قرب إقالة الإنجليزي غراهام بوتر، مدرب نادي تشيلسي، بعد شهرين فقط من تعيينه.

وكانت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قالت أمس إن تود بويلي، مالك تشيلسي، يفكر جديًا في الإطاحة ببوتر، وتعيين مدير فني جديد، من أجل تحسين الأوضاع في ستامفورد بريدج.

وأشارت إلى أن هناك 4 أسماء مرشحة لتحل محل بوتر، وهم: الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والألماني يواكيم لوف، والفرنسي زين الدين زيدان، بالإضافة إلى الأيرلندي برندان رودجرز.

ولكن صحيفة "ذا أتلتيك"، أكدت في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن "ملاك تشيلسي دعموا بوتر في الأيام الأخيرة، حيث وضعوا في الاعتبار الإصابات العديدة التي ضربت الفريق الفترة الماضية".

وأضاف: "يتمتع غراهام بوتر بكامل الدعم من مجلس إدارة تشيلسي، حيث يتطلعون للمشاركة معه في مشروع طويل الأمد".