تقرير: لاعبو مانشستر يونايتد أبدوا تحفظهم على عودة غرينوود لصفوف الفريق

كشفت تقارير صحفية على أن لاعبي مانشستر يونايتد أبدوا تحفظهم بشأن إمكانية عودة زميلهم ميسون غرينوود، بعدما تم مؤخرًا إسقاط تهم الاغتصاب والاعتداء الموجهة إليه.

وابتعد اللاعب الإنجليزي الشاب عن الملاعب لأكثر من عام بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة، لكن التهم تم إسقاطها مؤخرًا.

وأوقف مانشستر يونايتد بيع أي منتج يحمل اسمه أو صورته، كما ألغى عدد من زملائه متابعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلًا عن مصدر داخل الفريق، فإن اللاعبين منفتحون على عودة غرينوود، لكنهم يخشون من أن تسليط الأضواء عليهم سيشتت تركيزهم.

وأشار المصدر إلى أن غرفة خلع ملابس يونايتد تعيش حاليا أسعد أوقاتها منذ فترة طويلة، ولا أحد يريد هز هذا الاستقرار.