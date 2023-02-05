تقرير: لاعبو مانشستر يونايتد أبدوا تحفظهم على عودة غرينوود لصفوف الفريق
كشفت تقارير صحفية على أن لاعبي مانشستر يونايتد أبدوا تحفظهم بشأن إمكانية عودة زميلهم ميسون غرينوود، بعدما تم مؤخرًا إسقاط تهم الاغتصاب والاعتداء الموجهة إليه.
وابتعد اللاعب الإنجليزي الشاب عن الملاعب لأكثر من عام بسبب اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة، لكن التهم تم إسقاطها مؤخرًا.
وأوقف مانشستر يونايتد بيع أي منتج يحمل اسمه أو صورته، كما ألغى عدد من زملائه متابعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلًا عن مصدر داخل الفريق، فإن اللاعبين منفتحون على عودة غرينوود، لكنهم يخشون من أن تسليط الأضواء عليهم سيشتت تركيزهم.
وأشار المصدر إلى أن غرفة خلع ملابس يونايتد تعيش حاليا أسعد أوقاتها منذ فترة طويلة، ولا أحد يريد هز هذا الاستقرار.
وخلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، سُئل إريك تين هاغ، مدرب يونايتد، عن مصير غرينوود مع مانشستر يونايتد، وأجاب: "لا يمكنني قول أي شيء، يمكنكم العودة إلى بيان النادي الصادر بشأن الأمر".
ولدى سؤاله عما إذا كان قد تحدث إلى غرينوود، شدد: "كما قلت، في هذه اللحظة، لا يمكنني الإدلاء بأي تصريح حول الأمر".
ولم يظهر غرينوود بقميص مانشستر يونايتد منذ يناير 2022، وابتعد طوال تلك الفترة الماضية عن مقر تدريبات يونايتد.
غرينوود، البالغ 21 عامًا، خاض 129 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ تصعيده العام 2018 للفريق الأول، نجح خلالها في تسجيل 35 هدفًا وصناعة 12.
ويمتلك غرينوود مباراة دولية وحيدة لعبها مع منتخب إنجلترا الأول في 2020.