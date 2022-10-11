غوارديولا: هالاند أحد أفضل اللاعبين الذين عملت معهم

وقال غوارديولا للصحفيين عشية مواجهة كوبنهاغن في الدنمارك ضمن دوري أبطال أوروبا: "إنه واحد بين الأفضل. لدي العديد من المهاجمين الجيدين للغاية وإيرلينغ أحدهم".

وأضاف: "إنه يفهم بسرعة وهو رجل لطيف. إنه قادر على القيام بذلك من أجل الفريق، لكننا بحاجة إلى العمل معا وقد حدث ذلك. أتحدث كثيرا عنه لكن في بعض الأحيان لا يجب أن أضطر إلى ذلك لأن الأرقام تفعل ذلك".

وأحرز هالاند هدفين الأسبوع الماضي في فوز مانشستر سيتي المريح 5/0 على كوبنهاغن الذي يتذيل ترتيب المجموعة السابعة بنقطة واحدة، لكن غوارديولا احتفظ بخطط إمكانية إراحة المهاجم النرويجي الدولي لنفسه.

ويمكن أن يحسم مانشستر سيتي مقعده في دور الستة عشر بالفوز على ملعب باركين غدا الثلاثاء بعد حصد تسع نقاط من أول ثلاث مباريات.

وقال غوارديولا: "صحيح أن هناك مخاطرة بإرهاق اللاعبين.. غدا سأحدد التشكيلة. سأتحدث مع اللاعبين والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي وأقرر.

وأوضح: "لن نقلل من شأنهم (كوبنهاغن). لن يكون هناك استثناء. إذا لم تسر الأمور بشكل جيد، فلن يكون ذلك لأننا لا نلعب بشكل جيد ولكن لأن كوبنهاجن يلعب جيدا".

وأتم المدرب الإسباني: "نريد التأهل إلى دور الستة عشر وهذا ما سنحاول القيام به.. لدينا فرصة لحسم التصفيات. في المباريات الأخيرة لعبنا بشكل جيد للغاية. أنا أكثر من راضٍ حتى الآن".

ولم يكن المدافعان جون ستونز وكايل ووكر بالإضافة إلى لاعب الوسط كالفن فيليبس ضمن تشكيلة سيتي المكونة من 21 لاعبا والتي سافرت إلى العاصمة الدنماركية؛ بسبب الإصابات.