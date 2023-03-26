مانشستر سيتي يسعى لتحصين هالاند بأعلى راتب في الدوري الإنجليزي
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي مستعد لمنح مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز لمنع انتقاله إلى ريال مدريد، الساعي لضمه في المستقبل.
وحسب ما ذكرته الصحيفة، اليوم الأحد، فقد بدأت إدارة مانشستر سيتي مفاوضات مع ممثلي هالاند للتوصل لاتفاق قبل نهاية الموسم ومنحه راتبا يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
ويقضي هالاند موسمه الأول في مانشستر سيتي، ويمتد عقده حتى 2027، مع تقارير تشير لوجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل صيف 2024 مقابل حوالي 200 مليون يورو، وتسعى إدارة السيتي لتمديد عقده وإلغاء الشرط الجزائي.
ويتقاضى هالاند راتبا أسبوعيا يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، لكن زميله البلجيكي كيفن دي بروين، وحارس مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا يملكان نفس الراتب ويتفوقان عليه فقط بحوافز إضافية.
وأثارت رافائيلا بيمونتا، وكيلة أعماله إرلينغ هالاند، الجدل مؤخرا بإمكانية رحيله إلى ريال مدريد، الذي وضع خطة للتعاقد معه صيف 2024، بعد فشله في التعاقد معه حين كان لاعبا في بروسيا دورتموند، حيث تفوق مانشستر سيتي وحسم الصفقة بدفع الشرط الجزائي البالغ حوالي 52 مليون جنيه إسترليني.
وسجل المهاجم النرويجي 42 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وهدافي دوري أبطال أوروبا، وترتيب جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وحسب مصادر مقربة فهو سعيد في مانشستر سيتي حاليا.
وتعتقد إدارة مانشستر سيتي أن تجديد عقد هالاند حتى صيف 2028 ومنحه أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز وإلغاء الشرط الجزائي الخاص بحقه في الرحيل، هي رسالة قوية للحفاظ على النجم النرويجي وضربة قوية للأندية الراغبة في ضمه وأبرزها ريال مدريد.