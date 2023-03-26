مانشستر سيتي يسعى لتحصين هالاند بأعلى راتب في الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي مستعد لمنح مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز لمنع انتقاله إلى ريال مدريد، الساعي لضمه في المستقبل.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، اليوم الأحد، فقد بدأت إدارة مانشستر سيتي مفاوضات مع ممثلي هالاند للتوصل لاتفاق قبل نهاية الموسم ومنحه راتبا يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويقضي هالاند موسمه الأول في مانشستر سيتي، ويمتد عقده حتى 2027، مع تقارير تشير لوجود شرط جزائي يسمح له بالرحيل صيف 2024 مقابل حوالي 200 مليون يورو، وتسعى إدارة السيتي لتمديد عقده وإلغاء الشرط الجزائي.