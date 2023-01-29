مانشستر يونايتد يسقط ريدينغ ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

صعد فريق مانشستر يونايتد لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على ريدينغ بثلاثية لهدف، ضمن مواجهات الدور الرابع، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، مساء السبت.

وشهد الشوط الأول هدفًا لمانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد، لكن بداعٍ التسلل على فيغوريست لم يحتسب وذلك في الدقيقة 34.