مانشستر يونايتد يسقط ريدينغ ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي
صعد فريق مانشستر يونايتد لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على ريدينغ بثلاثية لهدف، ضمن مواجهات الدور الرابع، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، مساء السبت.
وشهد الشوط الأول هدفًا لمانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد، لكن بداعٍ التسلل على فيغوريست لم يحتسب وذلك في الدقيقة 34.
وتقدم البرازيلي كاسيميرو بهدف أول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 54 بعد تمريرة بينية من مواطنه أنتوني.
وعقب 4 دقائق، مرر أنتوني كرة لبرونو فرنانديز ليمرر بدوره إلى فريد والذي أرسل الكرة إلى كاسيميرو ليسدد البرازيلي ويسجل الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد.
وعزز مانشستر يونايتد تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 66، عبر فريد الذي تابع بكعب قدمه.
ونجح أمادو ساليف مبينغيو في تسجيل هدف لصالح ريدينج وذلك في الدقيقة 72.
حسمت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف وبذلك يتأهل لدور الـ 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.