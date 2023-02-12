ديلي ميل: حكم الـVAR نسي رسم خط التسلل في هدف برينتفورد ضد آرسنال

واعترف توماس فرانك مدرب برنتفورد عند سؤاله عن هدف التعادل: "أتفق بأنه عند تنفيذ الركلة الحرة كان إيثان في موقف تسلل".

"بحسب علمي بقوانين كرة القدم، السؤال التالي هو.. هل تدخل عند إرسال كرة عرضية؟ قرروا أنه لم يتدخل بشكل كاف، أتفق في ذلك".

وقال كريس فوي، الخبير التحكيمي: "وضع إيفان الكرة في الشباك، ومن الواضح أن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تحقق بشكل جيد".

وأضاف: "كانت تقنية حكم الفيديو المساعد تتطلع لمعرفة ما إذا كان هناك تسلل وما إذا كان إيثان بينوك قد منع غابرييل من متابعة اللعبة، نظرت إلى الخطأ المحتمل وقررت عدم وجود خطأ وبالتالي لم يرتكب الحكم بيتر بانكس خطأ واضحًا".

وأكد الخبير أن الهدف سبقه تسلل، مضيفا: "ومع ذلك، في الفترة التي سبقت الهدف، كريستيان نورغارد الذي قدم عرضية لتوني كان في موقف تسلل، تقنية حكم الفيديو لم تحقق بشكل كامل في خطوط التسلل وببساطة لم يتم رسمها وهذا خطأ بشري، لو تم رسم الخطوط لتم إلغاء الهدف بداعي التسلل".