ديلي ميل: حكم الـVAR نسي رسم خط التسلل في هدف برينتفورد ضد آرسنال
تعادل آرسنال بملعبه أمام برينتفورد (1-1) في اللقاء الذي جمعهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، ليمنح منافسيه فرصة تقليص الفارق عن الصدارة، خصوصا مانشستر سيتي الذي يواجه أستون فيلا، مساء اليوم الأحد.
وتقدم آرسنال في النتيجة بالدقيقة 66 عبر لياندرو تروسارد، لكن إيفان توني أدرك التعادل لفريق برينتفورد في الدقيقة 74، وهو الهدف الذي تم التأكد منه عبر تقنية حكم الفيديو وتم إقراراه في النهاية.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد نسي لي ماسون حكم تقنية الفيديو رسم خطوط التسلل خلال التأكد من هدف إيفان توني، وهو خطأ قد يؤثر على صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكونه حرم "الغانرز" من الفوز وتوسيع الفارق إلى 8 نقاط عن مانشستر سيتي.
وحسب الصحيفة، كان كريستيان نورغارد متسللا قبل أن يمرر الكرة لإيفان توني لإدراك التعادل، ولو تم رسم خطوط التسلل لتم إلغاء الهدف في خطأ كبير لتقنية حكم الفيديو.
وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال: "شاهدت قبل قليل الهدف وكان تسللا، هل شرحوا سبب تأكيد الهدف؟ لا، إنه أمر محبط، ولكن من المحتمل أن يقدموا تفسيراً في وقت لاحق من الأسبوع. اليوم لم نجد تفسيرا".
واعترف توماس فرانك مدرب برنتفورد عند سؤاله عن هدف التعادل: "أتفق بأنه عند تنفيذ الركلة الحرة كان إيثان في موقف تسلل".
"بحسب علمي بقوانين كرة القدم، السؤال التالي هو.. هل تدخل عند إرسال كرة عرضية؟ قرروا أنه لم يتدخل بشكل كاف، أتفق في ذلك".
وقال كريس فوي، الخبير التحكيمي: "وضع إيفان الكرة في الشباك، ومن الواضح أن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تحقق بشكل جيد".
وأضاف: "كانت تقنية حكم الفيديو المساعد تتطلع لمعرفة ما إذا كان هناك تسلل وما إذا كان إيثان بينوك قد منع غابرييل من متابعة اللعبة، نظرت إلى الخطأ المحتمل وقررت عدم وجود خطأ وبالتالي لم يرتكب الحكم بيتر بانكس خطأ واضحًا".
وأكد الخبير أن الهدف سبقه تسلل، مضيفا: "ومع ذلك، في الفترة التي سبقت الهدف، كريستيان نورغارد الذي قدم عرضية لتوني كان في موقف تسلل، تقنية حكم الفيديو لم تحقق بشكل كامل في خطوط التسلل وببساطة لم يتم رسمها وهذا خطأ بشري، لو تم رسم الخطوط لتم إلغاء الهدف بداعي التسلل".
النتيجة تركت آرسنال على الصدارة بـ 51 نقطة من 21 مباراة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب نفس عدد المباريات حتى الآن، ويلاقي أستون فيلا.
فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.
وفقد "الغانرز" النقاط للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد الخسارة أمام إيفرتون 1-0، ولكن في المرة الماضية رد مانشستر سيتي الهدية بالخسارة أمام توتنهام بنفس النتيجة.