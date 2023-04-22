مانشستر سيتي يعبر شيفيلد ويتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وسجل محرز "الهاتريك" لفريقه في الدقيقة 66، بعدما تابع عرضية أرضية من غريليش من الجانب الأيسر، مسددًا كرة مباشرة في الشباك.

وهذه أول مرة يسجل فيها لاعب ثلاثة أهداف في قبل نهائي كأس الاتحاد منذ أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.

وبات أيضا محرز هو اللاعب رقم 26 في تاريخ مانشستر سيتي الذي يسجل هاتريك في كأس الاتحاد.

وستقام المباراة الأخرى في قبل النهائي بين مانشستر يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون، غدا الأحد.