احتفال غوارديولا الجنوني بهدف هالاند القاتل في مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام (فيديو)

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه فولهام، 2-1، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع مانشستر سيتي، في الدقيقة 25، بعدما ارتكب خطأ أسفر عن ركلة جزاء للفريق اللندني.

وقال غوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "اللعب 65 دقيقة بعشرة لاعبين ضد فولهام ليس سهلا، لقد كانت مباراة جيدة حقا، واحدة من أفضل التجارب التي مررنا بها هنا، من الرائع رؤية الجماهير سعيدة".

وتابع: "بعد 15 دقيقة في الشوط الأول كنا جيدين، لقد افتقدوا ميتروفيتش بالطبع، لكن الطريقة التي لعبنا بها في وجود 10 لاعبين فقط كانت رائعة حقا".

واستطرد: "لعب الجميع بقدر معين من الغضب وخيبة الأمل لعدة أسباب ثم حققنا الفوز".

وأكمل: "10 لاعبين مقابل 11 أمر صعب دائما، جميع اللاعبين كانوا جيدين حقا. كان من المهم جدا تحقيق هذه النتيجة".

وأتم: "قلت للاعبين انظروا إلى وجوه الجمهور، لقد جعلتموهم سعداء، وعلينا أن نفرح بهذا الانتصار".